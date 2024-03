Mesmo tão novo, o pequeno Levi já pode dizer que tem histórias para contar em sua ainda curta vivência no futebol. Filho do jogador de futsal do Bologna, o brasileiro Jander, Levi teve a influência e a ajuda do pai para seguir pelo caminho da bola. Nascido em 2014, na cidade de Coimbra, em Portugal, Levi deu seus primeiros chutes logo aos três anos de idade, na escolinha de futsal apadrinhada por seu pai, chamada “Jander e Feijão", localizada em Lisboa.

Jander é jogador de futsal e possui longa carreira dentro das quadras. Com passagens por Orlândia, Minas e Corinthians, o ala foi para Portugal em 2007, onde construiu uma carreira de sucesso. Após um longo período em terras lusitanas, Jander seguiu em busca de novos desafios, desembarcando na Itália para atuar no Latina C5. Com destaque na primeira temporada, o ala brasileiro logo se transferiu para o Giovinazzo, onde seguiu por três temporadas e meia. Em janeiro deste ano, Jander chegou no Bologna.

Levi acompanhou o pai durante todo esse processo. Através da escolinha, o jovem foi convidado para atuar pelo Benfica, mas acabou acompanhando Jander e logo se transferiu para o Giovinazzo em 2019/20, onde jogou futsal e campo. Foram três anos de destaque atuando na Itália, até que em agosto de 2023, durante o mês de férias em que veio passar no Brasil, Levi chegou ao Fortaleza para disputar a Taça Brasil sub-9. A passagem pelo solo brasileiro não durou muito. Um mês depois, recebeu um convite para atuar no Sporting, de Portugal. A proposta foi irrecusável e Levi logo estava de volta a Portugal.

"Foi interessante, porque fomos passar férias no Brasil lá em Fortaleza, cidade de onde eu sou, e o Levi atuou pelo Fortaleza. O pessoal gostou muito dele lá, ficaram doidinhos para que ele ficasse no clube, mas veio a proposta do Sporting e não teve como", contou Jander.

O garoto segue os passos do pai. Também joga como ala, mas divide a atenção entre futsal e o campo, tendo em vista que Levi tem atuado na categoria Benjamim sub-11, que já realiza a transição para o campo. Com muito talento, uma boa bagagem ainda jovem e uma grande inspiração como o pai, Levi tem tudo para despontar como um dos grandes talentos para surgir nos próximos anos.

"Jogar futebol é o que me faz feliz. Seja no campo ou no futsal, só quero estar jogando. Me inspiro muito no meu pai. Ele é um grande atleta, profissional e quero alcançar um pouquinho que seja do que ele conseguiu no futebol", disse Levi.