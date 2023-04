Union Berlin atropela Stuttgart e segue na terceira posição da Bundesliga

Em confronto válido pela 26º rodada da Bundesliga, o Union Berlin recebeu o Stuttgart neste sábado (01) no Stadion An der Alten Försterei e não tomou conhecimento do adversário, onde goleou por 3 a 0, com gols do Sheraldo Becker, Kevin Bhrense e Genki Haraguchi, contra.

Com a vitória, a equipe da capital da Alemanha chegou ao segundo triunfo seguido, alcançou os 51 pontos e segue firme na luta pela brige pela liderança da Bundesliga, também se firmando dentro do G-4 da competição.

O Stuttgart segue numa situação extremamente delicada. Com a derrota, a equipe permanece com os 20 pontos e na lanterna do Campeonato Alemão, com dois a menos que o Hoffenheim, primeiro clube fora da zona do rebaixamento, mas que ainda entrará em campo.

O duelo

O primeiro tempo não teve grandes lances para os donos da casa, que viraram os visitantes chegar mais vezes e finalizar ao gol com mais frequência. O primeiro tento do confronto só saiu na etapa final.

Aos 51', Boussillon achou passe para Becker e o atcante não desperdiçou a oportunidade, abrindo o placar apra o Union Berlin. Enquanto estava atrás, o Stuttgart tentou uma reação, mas viu o Union marcar o segundo aos 65', com Behrens. O teceiro não demoorou. Três minutos depois, Haraguchi mandou contra o próprio patrimônio.

O Stuttgart ainda pressionou na reta final do jogo, buscando diminuir o prejuízo, mas não conseguiu o objetivo e o duelo terminou 3 a 0 para o Union Berlin.

Próximos compromissos

Agora, as equipes mudam o foco. O Union Berlin entra em campo na próxima terça-feira (04), contra o Eintracht Frankfurt, fora de casa, pelas quartas de final da Copa da Alemanha. O Stuttgart também atua no meio de semana, na quinta-feira (05), às 13h, contra o Nurnberg, fora de casa.