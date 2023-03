Expulsão e gol no final marcam vitória do Freiburg sobre Hoffenheim na Bundesliga

O Freiburg tomou um susto, mas venceu o lanterna Hoffenheim neste domingo (12) pela Bundesliga. A vitória foi por 2 a 1, com destaque para expulsão e gol marcado nos últimos minutos.

A partida válida pela 24ª rodada deixou o time da casa na 4ª posição do campeonato, dentro da zona de classificação à Champions League, com 45 pontos. Porém, o Union Berlin, 5º colocado, joga ainda neste domingo contra o Wolfsburg como visitante para fechar a rodada.

Já o Hoffenheim, segue na última posição da tabela com 19 pontos. Ainda assim, é possível sair dessa situação rapidamente nos próximos jogos. O primeiro time fora do Z-3, Hertha Berlin, possui apenas dois pontos a mais.

Confira a classificação:

O jogo

O Freiburg começou a partida com tudo, marcando logo aos 5'. Eggestein pegou sobra de lançamento da esquerda mal afastado pela defesa e arrematou de primeiro do meio da grande área para balançar as redes.

Depois desse o início, o Hoffenheim equilibrou o jogo na primeira etapa, em que teve cinco a quatro em finalizações. E logo na volta do intervalo, aos 49', empatou o placar. Dabbuer dominou e ajeitou para Stiller na meia lua, e o companheiro bateu rasteiro no canto direito do gol adversário.

O confronto ficou então bastante intenso, com muitos chutes a gol e cartões amarelos. Dois deles, inclusive, acabaram resultando na expulsão de Kabak pelo Hoffenheim, por conta de demora para repor a bola em jogo em alguns momentos. Isso aconteceu aos 84'.

Cinco minutos depois da aplicação do cartão vermelho, cruzamento de Weisshaupt da ponta esquerda resultou em gol de Doan, que finalizou já quase caindo no gramado, de perna esquerda. E assim, a partida terminou, a favor dos mandantes.

Na próxima rodada, o Freiburg enfrentará o Mainz fora de casa, no domingo dia 19 de março. No dia anterior, o Hoffenheim recebe o Hertha Berlin em seus domínios.