Real Madrid é derrotado pelo Mallorca e pode ver distância na liderança aumentar

O dia não poderia ser pior para os Merengues. O Real Madrid perdeu por 1 a 0 para o Mallorca, no Estádio Iberostar, e pode ficar mais longe do título do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Barcelona pode abrir oito pontos se vencer o Sevilla, na tarde, deste domingo (5). Agora o Real viaja para o Marrocos já que começa nesta quarta o Mundial de Clubes, o primeiro adversário será o Al Ahly, do Egito.

Os Pirates abriram o placar com um gol contra de Nacho ainda na primeira etapa, já no segundo tempo Asensio teve uma oportunidade vital de empatar o jogo, mas perdeu a penalidade.

Nacho marca contra

O jogo iniciou morno, com as duas equipes cuidadosas antes de avançar no ataque. No Madrid, pouca agressão, até porque eram eles o gigante do confronto e ainda viu o goleiro Courtois saindo por lesão, no aquecimento, antes do jogo. No outro lado, o Mallorca, empurrado por sua torcida, realizava uma forte marcação e bloqueando, principalmente, o avanço de Vinícius Jr.

No entanto, em uma jogada despretensiosa, o Mallorca conseguiu abrir o marcador, vindo do inimigo. Em levantamento na área, Nacho subiu com Muriqui e a bola bateu no zagueiro, encobrindo o goleiro Lunin. O atacante do Mallorca comemorou, mas o gol foi assinalado contra.

A partir desse momento, o Real se manteve numa letargia e tentando arriscar de longe até o fim da etapa final , mas sem sucesso. Diante disso permanecendo com o Mallorca na frente após o término do intervalo.

Mallorca se segura, Merengues perdem pênalti e saem derrotados

O Real voltou dos vestiários mais intenso em busca do empate e logo no começo obteve uma oportunidade de ouro. Vinícius Jr foi lançado sozinho no ataque e o goleiro Rajkovic chegou todo atrapalhado e derrubou o brasileiro, com isso o arbitro marcou a penalidade. Mas na cobrança, Asensio bateu firme e Rajkovic se redimiu, acertando o canto e evitando o empate.

Parece que o pênalti perdido deixou o Madrid totalmente desarrumado e com isso diminuiu a pressão inicial. Enquanto isso, lá atrás, o Mallorca anulava todas os avanços do adversário e quando desse, explorava os contra ataques. Com isso apenas na reta final que tivemos emoções no jogo.

Nos últimos minutos, o sufoco madrilenho aumentou, mas desperdiçando duas chances, fica complicado. Primeiramente com Mariano que pegou com estilo , mas saiu por cima. Na última conclusão, o zagueiro Rudiger aproveitou o cruzamento de Toni Kroos, porém cabeceou torto para a linha de fundo, sendo essa a finalização derradeira. Após o apito final muita festa dos Los Piratas e decepção dos merengues que observam o título cada vez mais distante.