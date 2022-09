Barcelona vence Elche e assume liderança da LaLiga

O Barcelona bateu o lanterna Elche por 3 a 0, neste sábado (17) e pega a primeira posição do Real Madrid da LaLiga, pelo menos até domingo (18). O placar elástico veio com mais uma atuação mágica de Lewandowski. O matador foi para as redes duas vezes, assumindo a artilharia da competição com oitos gols. No segundo tempo, Memphis Depay deu números finais a partida.

Caminho dos blaugranas é facilitado com a expulsão de Gonzalo, e Lewa abre o marcador

O jogo começou com muitas faltas e chegadas violentas, a primeira em uma cotovelada do Kessié em cima do Lucas Boyé, em que o árbitro só deu amarelo para o meia. Porém, aos 14, o time do Elche não teve essa mesma sorte. O Lewandowski recebeu passe preciso do De Jong e só foi parado pelo Gonzalo, que aplicou um golpe de judô no matador. Como ele era o ultimo homem, o árbitro não quis saber de conversa e mandou o defensor para a rua.

A partir desse momento só deu Barça, que aproveitou a superioridade numérica. Aos 23, Depay fez a festa na esquerda da grande área e bateu para uma boa defesa do goleiro Edgar Badia. Logo depois, De Jong arriscou de fora da área e Badia salvou de novo.

Entrentanto, aos 34, o Elche não conseguiu segurar o matador Lewandowki. O lateral Balde se aventurou na grande área e serviu com capricho o polonês, que de carrinho mandou para as redes.

Depois do gol os visitantes sentiram e o segundo era questão de tempo, Mais uma vez a revelação, Balde acionou o Depay, que saiu da marcação e estufou a meta: 2 a 0. Em seguida, o time da casa ainda tentaram aumentar a contagem, mas o placar ficou assim mesmo antes da saída do intervalo.

Lewa finaliza o marcador e garante o atropelo do Barça

O segundo tempo iniciou do mesmo ritmo com o Barça querendo mais e, com apenas, três minutos Lewa sacramentou a vitória. Em cruzamento de Dembelé, Depay tentou driblar o goleiro que conseguiu tocar, mas a bola sobrou para ele, o matador Lewandowski, que só tocou para o gol e fez o seu segundo na partida, de quebra se isolando na artilharia do campeonato.

Após a saída do Lewa, Xavi colocou o descansado Raphinha e deu um gás a mais, com isso empilhando várias chances. Em uma dessas o Pedri mandou de trivela para o Ansu Fati, que fez o passe em direção ao Raphinha que quase pegava a bola. Em outra conclusão Ferrán Torres, que também acabara de entrar, ele bateu cruzado e a goleiro tirou com o pé.

No momento em seguida, os donos da casa seguiam desperdiçando oportunidades, mas parava no paredão Badia que evitava uma goleada ainda maior. Portanto ficando nisso mesmo, com mais uma atuação mágica do Barça que agora vira líder da competição.

Sequência

Agora o Barcelona terá uma pausa de duas semanas devido à data Fifa e apenas volta a jogar no dia 1º de outubro diante do Mallorca, fora de casa. Do outro lado o Elche se mantém na última posição com apenas um ponto, o confronto será contra o Rayo Vallecano, no próximo dia 3.