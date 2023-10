Hojlund marca dois, mas Manchester United sofre virada contra o Galatasaray na Champions League

Nesta terça-feira (03), o Manchester United entrou em campo no Old Trafford para espantar a crise contra o Galatasaray na segunda rodada da Uefa Champions League,, mas não conseguiu. Ao invés disso, agravou ainda mais a situação com a derrota. Os Red Devils chegaram a estar duas vezes em vantagem, mas sofreram a virada contra os turcos e ainda não somaram pontos no Grupo A.

Hojlund abriu o placar ainda na primeira etapa, mas Wilfried Zaha levou o jogo empatado para o intervalo. Hojlund marcou novamente, mas viu a vitória escapar pelas mãos após os gols de Kerem Akturkoglu e Icardi. Casemiro ainda foi expulso e vira desfalque para o próximo confronto pela Champions League.

Hojlund vai bem, mas Manchester United sofre virada contra o Galatasaray

O primeiro tempo começou movimentado e os Red Devils abriram o placar com Hojlund. O atacante dinamarquês recebeu um belo cruzamento de Rashford e completou de cabeça para abrir o placar: 1 a 0.

Entretanto, o empate não demorou muito. Seis minutos depois, Wilfried Zaha recebeu a bola dentro da área, ajeitou e finalizou. A bola ainda desviou no caminho para vencer Onana e igualar o marcador, que foi para o intervalo em 1 a 1.

Na segunda etapa, os Red Devils passaram à frente do marcador novamente com Hojlund. O atacante recebeu, driblou dentro da área e deu um toquinho por cima para colocar 2 a 1 no placar. Novamente a alegria durou pouco, visto que quatro minutos depois, Baris Yilmaz fez um passe lateral para a área e a bola caiu nos pés de Akturkoglu, que tocou no canto esquerdo para empater em 2 a 2.

Tudo piorou quando Casemiro cometeu um pênalti aos 77, dando um carrinho dentro da área. Além da falta, o volante recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança, Icardi desperdiçou, mas três minutos depois recebeu livre na área e não perdoou Onana, virando a partida para 3 a 2.

Agenda e classificação

Com a derrota, o Manchester United segue na lanterna do Grupo A da Champions League, ainda sem somar pontos. O Galatasaray, por sua vez, tem quatro e está na segunda colocação. Quem lidera o grupo é o Bayern, com seis, enquanto o outro integrante é o Copenhagen, na terceira posição, com um pontinho.

Na terceira rodada, os turcos recebem o Bayern no dia 24 de outubro, às 13h45, no RAMS Park. Os Red Devils, por sua vez, recebem o Copenhagen, no Old Trafford, no mesmo dia, às 16h.