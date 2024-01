Manchester City pode assumir a vice-liderança da Premier League na rodada

Invicto há oito partidas na temporada, o Manchester City vai em busca de mais um desafio importante e dessa vez para enfrentar o Newcastle neste sábado (13), em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, às 14h30 (horário de Brasília), no St James' Park.

Na tabela de classificação da Premier League, os Citzens aparecem na terceira colocação com 30 pontos somados, incluindo 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.

Dessa forma, o Manchester City também pode assumir a vice-liderança provisória da competição nacional, em caso de vitória sobre o Newcastle ainda nesta rodada. Para conseguir esse objetivo, os comandados de Pep Guardiola precisam torcer por um tropeço do Aston Villa, que só entra em campo neste domingo contra o Everton fora de casa.

Além disso, os Citzens não sabem o que é perder no Campeonato Inglês há quatro jogos seguidos, com três vitórias e um empate contra o Crystal Palace por 2 a 2, antes da disputa do Mundial de Clubes da FIFA.

No entanto, o último revés do Manchester City na competição, foi justamente para o Aston Villa por 1 a 0, através da 15ª rodada. Desde então, os Sky Blues nunca mais perderam no torneio e seguem firmes em busca do tetracampeonato consecutivo da Premier League.

Durante a semana passada, os Citzens voltaram a apresentar grandes atuações nesta atual temporada e vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Huddersfield, pela terceira fase eliminatória da Copa da Inglaterra.

Manchester City pode ter os retornos de De Bruyne e Doku contra o Newcastle

Para essa partida, o Manchester City poderá contar com dois retornos importantes e tratam-se do meio-campista Kevin De Bruyne e do ponta-esquerda Jérémy Doku, que estão praticamente recuperados de suas respectivas lesões, mas ambos não tem presença garantida neste fim de semana contra o Newcastle na Premier League.

Por outro lado, o técnico Pep Guardiola terá que lidar com o desfalque do centroavante Erling Haaland, que ainda segue sob os cuidados do departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.