Liverpool tenta ampliar vantagem na liderança da Premier League na rodada

Invicto há sete partidas na temporada, o Liverpool retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Bournemouth no próximo domingo (21), pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, às 13h30 (horário de Brasília), no Dean Court.

Na tabela de classificação da Premier League, os Reds se mantém firmes na primeira colocação com 45 pontos conquistados, incluindo 13 vitórias, seis derrotas e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Liverpool também busca ampliar ainda mais sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês, em caso de vitória sobre o Bournemouth no fim de semana.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp precisam torcer por um tropeço do Arsenal, que entra em campo neste sábado contra o Crystal Palace nesta rodada. Nesse momento, o clube londrino está há cinco pontos atrás dos Reds e três do Manchester City e Aston Villa, que aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Além disso, o Liverpool também não sabe o que é perder no Campeonato Inglês há 13 partidas, incluindo oito vitórias e apenas cinco empates.

No entanto, o último e único revés dos Reds na Premier League, foi justamente para o Tottenham por 2 a 1, pela sétima rodada. Desde então, os comandados de Klopp nunca mais foram derrotados na competição e seguem cada ve mais vivos em busca do título.

Antes do duelo contra o Bournemouth pelo Campeonato Inglês, o Liverpool terá pela frente o Fulham no jogo de volta das semifinais da Carabao Cup, com data marcada para o dia 24 de janeiro na próxima quarta-feira, às 17h, no Craven Cottage.

Liverpool segue sem poder contar com Salah para enfrentar o Bournemouth no fim de semana

Diante do Bournemouth, o Liverpool terá que lidar com os desfalques do atacante Mohamed Salah e do volante Wataru Endo, que foram convocados com suas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações e Copa da Ásia, respectivamente.

Além deles, o técnico Jürgen Klopp também não vai poder contar com Joel Matip, Andrew Robertson, Konstantinos Tsimikas, Trent Alexander-Arnold, Stefan Bajcetic e Dominik Szoboszlai, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da partida do próximo fim de semana.