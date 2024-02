Para ir em busca de recuperação nesta temporada, o Manchester United entra em campo novamente pelo Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Wolverhampton nesta quinta-feira (1), pelo encerramento da 22ª rodada, às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Molineux.

Na tabela de classificação da Premier League, os Red Devils se mantém na nona colocação com 32 pontos somados, incluindo 10 vitórias, dois empates e nove derrotas.

Dessa forma, o Manchester United precisa do resultado positivo fora de casa para sonhar com um vaga para as próximas competições europeias (Champions League, Europa League e Conference), após uma temporada abaixo do esperado e também

Porém, o time comandado pelo técnico Erik ten Hag não sabe o que é vencer há duas partidas consecutivas na Premier League. Durante esse período, os Red Devils vem de uma derrota para o Nottingham Forest e um empate contra o Tottenham.

Em contrapartida, o último triunfo do Manchester United na Premier League, foi justamente contra o Aston Villa por 3 a 2 no dia 26 de dezembro do ano passado, pela 19ª rodada, no Old Trafford.

Além disso, a situação dos Red Devils no o Campeonato Inglês vem sendo um problema por semana, dentro e fora de campo e com apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas da competição nacional.

Para o restante da temporada, o Manchester United agora joga todas as suas fichas na Copa da Inglaterra, após ser eliminado na fase de grupos da Champions League e nas oitavas de final da Carabao Cup diante do Newcastle pelo placar de 3 a 0.

Manchester United terá o desfalque de Rashford contra o Wolverhampton nesta quinta-feira

Para essa partida, o técnico Erik ten Hag terá que lidar com o desfalque do atacante Marcus Rashford, que foi multado por não comparecer ao treino alegando estar doente, mas foi flagrado numa festa na noite anterior, o que causou mal-estar no clube.

Além de Rashford, o Manchester United também não vai poder contar com Mason Mount, Anthony Martial , Victor Lindelöf, Tyrell Malacia e Sofyan Amrabat, que desfalcam os Red Devils por lesões e problemas pessoais, respectivamente.

Por outro lado, a boa novidade fica por conta do retorno do goleiro André Onana, que retorna ao time titular, após a eliminação de Camarões para a Nigéria nas oitavas de final da Copa Africana de Nações.

Diante do Wolves, o United aposta muito na boa fase de Bruno Fernandes, que vem sendo a principal estrela dos Red Devils nos últimos anos.

Provável escalação do Manchester United contra o Wolverhampton

Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martinez e Luke Shaw; Mainoo e Casemiro; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund.