Em grande fase nesta atual temporada, o Manchester City entra em campo novamente pelo Campeonato Inglês e dessa vez para enfrentar o Burnley nesta quarta-feira (31), através da 22ª rodada da competição nacional, às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Citzens ocupam a terceira colocação nos 43 pontos conquistados, incluindo 13 vitórias, quarto empates e apenas três derrotas.

Dessa forma, o Manchester City busca diminuir a distância para o líder Liverpool que ainda enfrenta o Chelsea nesta rodada e também podendo sonhar com o tetracampeonato inglês de forma consecutiva.

No entanto, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola possui uma partida a menos que seus concorrentes diretos pelo título, devido à disputa do Mundial de Clubes no fim do ano passado, na Arábia Saudita.

Diante do Burnley, o Manchester City não sabe o que é perder há cinco partidas consecutivas na Premier League e chega bastante embalado para o confronto desta quarta-feira. Durante esse período, os Citzens somam quatro vitórias e apenas um empate.

Em contrapartida, a última derrota do City no Campeonato Inglês, foi justamente para o Aston Villa por 1 a 0, através da 15ª rodada. A partir daí, os Sky Blues nunca mais foram derrotados e seguem firmes entre os quatros primeiros colocados.

Ao mesmo tempo, o Manchester City vem de um resultado importante na última sexta-feira sobre o Tottenham fora de casa por 1 a 0, que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa da Inglaterra.

Manchester City terá o retorno de Haaland contra o Burnley nesta quarta-feira

Para essa partida, o técnico Pep Guardiola deverá contar com o retorno do atacante Erling Haaland, que não entra em campo desde o dia 6 de dezembro contra o Aston Villa na Premier League, devido a um estresse ósseo em um dos pés, que o tirou do Mundial de Clubes da Fifa, em que o time decidiu o título contra o Fluminense.

Além do norueguês, o Manchester City também terá novidades na defesa e tratam-se dos defensores Manuel Akanji e John Stones, que estão recuperados de lesões e ficam à disposição da comissão técnica nesta quarta-feira.

Por outro lado, os Citzens terão que lidar com o desfalque do goleiro Ederson, que segue no departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Dessa forma, o Manchester City deve entrar em campo com força máxima e com a maioria de seu elenco completo para enfrentar o Burnley, no Etihad Stadium.

Provável escalação do Manchester City contra o Burnley:

Ederson; Walker, Aké, Rúben Días e Gvardiol; Rodri, Kovacic (Matheus Nunes) e De Bruyne (Bernardo Silva); Foden, Doku e Julián Álvarez (Haaland).