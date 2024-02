Neste sábado (17), o Liverpool fez seu dever fora de casa, ao vencer o Brentford de goleada pelo placar de 4 a 1, em confronto realizado pela 25ª rodada do Campeonato Inglês , no Gtech Community Stadium.

Os gols da partida foram marcados por Darwin Núñez, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah e Cody Gakpo para os Reds, enquanto Ivan Toney descontou para os mandantes.

Com o resultado, o Liverpool disparou cada vez mais na ponta da Premier League e alcançou os 57 pontos.

Dessa forma, os Reds também abriram cinco pontos de vantagem na liderança, sobre o Manchester City e o Arsenal, seus principais concorrentes na luta pelo título, que ainda entram em campo na rodada.

Do outro lado, o Brentford se manteve na 14ª colocação nos 25 pontos e correndo o risco de ser ultrapassado na tabela de classificação da Premier League ainda nesta rodada.

Liverpool não toma conhecimento do Brentford e goleia o adversário por 4 a 1

Durante a primeira etapa, o Liverpool não se intimidou e abriu o placar logo aos 34 minutos com Darwin Núñez, que foi lançado em contra-ataque após perda da posse de bola do Brentford e encobriu o goleiro Flekken para marcar um lindo gol.

Antes do intervalo, os Reds ainda perderam Curtis Jones e Diogo Jota, que saíram de campo machucados para as entradas de Gravenberch e Salah, respectivamente.

Na volta para o segundo tempo, o Liverpool ampliou sua vantagem no marcador e dessa vez com MacAllister, que recebeu passe de Salah, tirou o zagueiro para fazer 2 a 0.

Doze minutos depois, os Reds ainda chegaram ao terceiro gol com Salah, que aproveitou assistência de Gakpo e tocou na saída do goleiro para ampliar o marcador.

Mesmo em desvantagem no placar, o Brentford ainda conseguiu descontar aos 29 minutos, com Toney , que aproveitou o rebote do goleiro Kelleher e encheu o pé para marcar o primeiro dos donos da casa.

No entanto, o Liverpool não se abateu e chegou ao quarto gol com Gakpo, que recebeu passe de Luís Díaz e tocou na saída do goleiro, dando números finais à partida.

Próximos compromissos

Para se manter no topo da Premier League, o Liverpool retorna a campo nesta quarta-feira (21) e o desafio dessa vez será contra o Luton Town, às 16h30 (horário de Brasília), pela abertura da 26ª rodada, no Anfield.