Nesta quarta-feira (28), a Internazionale retorna a campo para se manter no topo do Campeonato Italiano 2023/24 e o próximo desafio será contra a Atalanta, em confronto atrasado pela 21ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão.

Na tabela de classificação da Serie A, os Nerazzurris se mantém firmes na liderança com 66 pontos somados, incluindo 21 vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Diante da Atalanta, a Internazionale busca ampliar ainda mais sua vantagem na ponta, em relação a Juventus, que aparece logo atrás na vice-liderança com 57 pontos.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também pode chegar a sua oitava vitória seguida no Campeonato Italiano em oito jogos em 2024.

Nos últimos jogos do Calcio, a Internazionale derrotou o Hellas Verona, Monza, Fiorentina, Juventus, Roma, Salernitana e Lecce, respectivamente.

Enquanto na decisão da Supercopa da Itália, os Nerazzurris conquistaram o tricampeonato de forma consecutiva, após vencer o Napoli por 1 a 0, na final, em Riade, na Arábia Saudita.

No entanto, as únicas derrotas do time de Milão na temporada, foram para o Sassuolo pelo Campeonato Italiano e Bologna, nas oitavas de final da Copa da Itália.

Pela Champions League, a Internazionale venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final e agora joga por um empate para avançar as quartas no duelo de volta, no dia 13 de março, às 17h, no Wanda Metropolitano.

Internazionale terá problemas para enfrentar a Atalanta nesta quarta-feira pelo Campeonato Italiano

Para essa partida, o técnico Simone Inzaghi terá que lidar com os desfalques dos meias Juan Cuadrado e Hakan Çalhanoğlu, do zagueiro Francesco Acerbi, do atacante Marcus Thuram e do goleiro Yann Sommer, que ainda seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, a Internazionale ainda corre o risco de perder Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, que estão pendurados com quatro cartões amarelos cada, caso que sejam advertidos contra a Atalanta, o trio será desfalque contra o Genoa na próxima segunda-feira.

Por outro lado, os Nerazzurris apostam muito na boa fase do centroavante argentino Lautaro Martínez, que é o goleador máximo do Campeonato Italiano, com 22 gols marcados e sete a mais que Dušan Vlahović, da Juventus, que aparece logo em seguida na vice-artilharia com 15.