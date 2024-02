Nesta segunda-feira (26), a Roma conseguiu uma vitória importante no Campeonato Italiano, ao derrotar o Torino em casa pelo placar de 3 a 2, em confronto realizado pela 26ª rodada do Calcio, no Estádio Olímpico de Roma.

Os gols da partida foram marcados por Paulo Dybala, que foi o responsável por anotar o hat-trick dos Giallorossi contra os Toros pela Serie A. Enquanto Duván Zapata e Dean Huijsen (contra) descontaram para os visitantes.

Com o resultado, a Roma se manteve na sexta colocação com 44 pontos somados e se aproximando cada vez mais da zona de classificação da Champions League, que atualmente é ocupada pelo Bologna, que fecha o G4.

Dessa forma, os Giallorossi chegaram a sua quinta vitória em seis jogos no Campeonato Italiano, sob o comando do técnico Daniele De Rossi na temporada.

Do outro lado, o Torino aparece na 10ª posição nos 36 pontos conquistados e se complicou ainda mais por uma vaga direta para a Conference League da próxima temporada.

Com hat-trick de Dybala, Roma chega a sua quinta vitória sob o comando de De Rossi no Campeonato Italiano

Durante o primeiro tempo, a Roma não conseguiu criar suas melhores oportunidades e nem mesmo finalizou muito ao gol, apesar do domínio da posse de bola.

Por outro lado, o Torino mesmo sem controlar a partida, finalizou dez vezes para meta adversária e buscou mudar o placar antes dos 45 minutos na etapa inicial.

No entanto, os donos da casa saíram na frente do marcador aos 42, com Dybala de pênalti, após Masina derrubar Azmoun dentro da área. Na cobrança, o argentino deslocou o goleiro Milinkovic-Savic para fazer a 1 a 0.

Antes do intervalo, o Torino não se entregou e chegou ao gol de empate com Duván Zapata, que aproveitou bom cruzamento de Bellanova e cabeceou livre para deixar tudo igual nos acréscimos.

Na volta para a segunda etapa, a Roma se mostrou basante superior, tornando sua posse de bola em perigo oferecido aos adversários, após o apito final.

Logo aos 12 minutos, os Giallorossi pularam de novo na frente, novamente com Dybala, que dominou na intermediária, e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro adversário para aumentar a vantagem dos mandantes.

Dez minutos depois, o argentino completou o hat-trick, após linda tabela com Romelu Lukaku, o camisa 21 da Roma chutou cruzado para marcar o terceiro gol na partida e o terceiro dos anfitriões.

Já nos últimos minutos, o Torino ainda diminuiu o marcador com Dean Huijsen, que jogou contra as próprias redes e tirando qualquer chance de Svilar conseguir fazendo a defesa, após cruzamento de Ricci.

Próximos compromissos

Para sonhar com uma vaga na Champions League, a Roma retorna a campo no próximo sábado (2) pelo Campeonato Italiano e o desafio dessa vez será contra o Monza, às 14h (horário de Brasília), pela 27ª rodada, no Estádio Brianteo.

Do outro lado, o Torino vai em busca de recuperação na Série A diante da Fiorentina em casa também no mesmo dia, às 16h45, no Estádio Olímpico Grande Torino.