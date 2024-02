Nesta segunda-feira (26), a Roma conquistou mais um resultado importante no Campeonato Italiano 2023/24 e a vítima dessa vez foi o Torino pelo placar de 3 a 1, pelo encerramento da 26ª rodada do Calcio, no Estádio Olímpico de Roma.

Com o resultado, os Giallorossi se manteram na sexta colocação da Serie A nos 44 pontos e quatro atrás do Bologna, que ocupa a zona de classificação para a próxima edição da Champions League, em quarto lugar com 48.

Dessa forma, a Roma também chegou a sua quinta vitória sob o comando do técnico Daniele De Rossi, que foi contratado pela diretoria para o lugar de José Mourinho, que se despediu do clube, após maus resultados nos últimos jogos.

Durante esse período, os Giallorossi derrotaram o Hellas Verona, a Salernitana, o Cagliari, o Frosinone e o próprio Torino, todas elas pelo Campeonato Italiano.

No entanto, o último revés da Roma, foi justamente para a líder Internazionale dentro de casa pelo placar de 4 a 2, em confronto realizado pela 24ª rodada do Calcio no dia 10 de fevereiro.

A partir daí, o clube da capital italiana nunca mais perdeu nesta atual edição da Serie A e segue vivo em busca de uma vaga para as competições europeias na próxima temporada.

Pela Europa League, os Giallorossi conseguiram se classificar nos pênaltis para as oitavas de final do torneio continental, superando o Feyenoord, da Holanda nos playoffs e agora enfrentará o Brighton da Inglaterra na próxima fase.

Os jogos de ida e volta dos mata-mata tem datas marcadas para os dias 7 e 14 de março, ambas na mesma semana da definição das quartas de final da Champions League e Conference.

Roma deve ter força máxima contra o Monza no próximo sábado pelo Campeonato Italiano

Antes do duelo contra o Brighton pela Europa League, a Roma retorna a campo pelo Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar o Monza no próximo sábado (2), às 14h (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Calcio, no Estádio Brianteo.

Para essa partida, o técnico Daniele De Rossi deverá escalar os Giallorossi com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição neste fim de semana.

Por outro lado, a Roma terá que lidar com os desfalques do zagueiro Diego Llorente, do lateral-direito Rick Karsdorp e do atacante Tammy Abraham, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.