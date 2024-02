Nesta segunda-feira (26), a Fiorentina levou a melhor sobre a Lazio e venceu pelo placar de 2 a 1, através do encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano 2023/24, no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Com o resultado, a Viola pulou para a sétima colocação da Serie A nos 41 pontos somados e segue sonhando com uma vaga na fase de grupos da próxima edição da Conference League.

Dessa forma, a Fiorentina também voltou a triunfar no Campeonato Italiano, após dois jogos consecutivos sem vitória, devido a queda de rendimento no início de 2024.

Durante esse período, o t foram derrotados para o Bologna por 2 a 0 e ficaram no empate contra o Empoli por 1 a 1, todas elas pelo Calcio.

No entanto, a última vitória da Fiorentina pelo Campeonato Italiano, havia sido contra o Frosinone, na goleada por 5 a 1, através da 24ª rodada do Scudetto.

Além disso, a Viola também foi eliminada nas semifinais da Supercopa da Itália para o Napoli por 3 a 0, que acabou ficando com o vice-campeonato, após perder o título para a Internazionale na final, em Riade, na Arábia Saudita.

Pela Conference League, a Fiorentina terá pela frente o Maccabi Haifa, de Israel nas oitavas de final, com datas marcadas para os dias 7 e 14 de março, ambas na mesma semana da definição das quartas de final da Champions League e Europa League.

Na última edição do torneio da UEFA, a Viola acabou sendo derrotada para o West Ham, da Inglaterra por 2 a 1 na final e agora busca seu primeiro título internacional nesta atual temporada.

Fiorentina terá apenas quarto desfalques para enfrentar o Torino neste sábado pelo Campeonato Italiano

Antes do duelo contra o Maccabi Haifa pela Conference League, a Fiorentina entra em campo novamente pelo Campeonato Italiano e desafio será contra o Torino no próximo sábado (2), às 16h45 (horário de Brasília), pela 27ª rodada, no Estádio Olímpico Grande Torino.

Para essa partida, o técnico Vincenzo Italiano não vai poder contar com Lucas Martínez Quarta, Christian Kouamé, Gaetano Castrovilli e Dodô, que seguem com problemas físicos e não viajam para a Turim neste fim de semana.

Além deles, a Fiorentina ainda corre o risco de perder Giacomo Bonaventura e Lucas Beltrán, que estão pendurados com quatro cartões amarelos cada, caso que sejam advertidos contra o Torino, serão desfalques contra a Roma.