Nesta quarta-feira (28), o Napoli busca retomar o caminho das vitórias no Campeonato Italiano 2023/24 e desafio dessa vez será contra o Sassuolo, em confronto adiado pela 21ª rodada do Calcio, às 14h (horário de Brasília), no estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia.

Na tabela de classificação da Serie A, os Partenopei aparecem na nona colocação com 37 pontos somados, incluindo dez triunfos, sete empates e oito derrotas.

Dessa forma, o Napoli precisa do resultado positivo fora de casa, para sonhar com uma vaga para as competições europeias a partir da próxima temporada.

Por outro lado, o Sassuolo está em situação complicada no Campeonato Italiano, através da 17ª posição com 20 pontos e cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

Assim como o Napoli, os Neroverdi também vão em busca de recuperação no Calcio, após seis jogos consecutivos sem vitória, incluindo cinco derrotas e apenas um empate.

Como chega o Sassuolo

Na 17ª posição, com a mesma pontuação do Hellas Verona, primeira equipe na zona do rebaixamento, o Sassuolo não sabe o que é vencer pelo Campeonato Italiano desde o dia 6 de janeiro, quando derrotou a Fiorentina por 1 a 0, através da 19ª rodada do Calcio.

Entretanto, com os resultados ruins nos últimos jogos, a diretoria optou pela saída do técnico Alessio Dionisi e para o seu lugar, os Neroverdi anunciaram Emiliano Bigica, que estava nas categorias de base do clube.

Diante do Napoli, o Sassuolo não vai poder contar com Domenico Berardi e Martin Erlic, que estão lesionados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Como chega o Napoli

Apesar da sua situação não ser tão ruim quanto a do Sassuolo, o Napoli também passa por um momento conturbado no Campeonato Italiano e cada vez mais longe da zona de classificação para a próxima edição da Champions League.

No entanto, o time comandado pelo técnico Francesco Calzona, contratado recentemente para substituir Walter Mazzarri, que foi demitido dos Partenopei por maus resultados nos últimos jogos e agora busca sua primeira vitória, após dois empates consecutivos.

Para essa partida, o Napoli deverá contar com o retorno do lateral-direito Giovanni Di Lorenzo, que cumpriu suspensão automática na última rodada do Campeonato Italiano.

Por outro lado, os Gli Azzurri terão que lidar com os desfalques de Jens Cajuste e Cyril Ngonge, que estão se recuperando de problemas musculares e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta quarta-feira.

Prováveis escalações

Sassuolo: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari e Doig; Matheus Henrique, Boloca e Thorstvedt; Volpato, Pinamonti e Lauriente. Técnico: Emiliano Bigica

Napoli: Meret; Mazzochi, Amir Rrahmani, Juan Jesus e Mathías Oliveira; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona