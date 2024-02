Neste sábado (24), o Manchester City arrancou uma difícil vitória por 1 a 0 diante do Bournemouth, no Vitality Stadium, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League. Phil Foden foi o autor do gol que deu a vitória para os Citzens.

Manchester City foi eficiente quando teve oportunidade de marcar

Pep Guardiola não pôde contar com Gvardiol para a disputa da partida e Grealish acabou iniciando no banco de reservas com Phil Foden herdando a titularidade de forma surpreendente ao invés de Julian Álvarez. Do outro lado, o Bournemouth teve os desfalques dos lesionados James Hill, Fredericks, Aarons e Adams.

O Manchester City encontrou dificuldades no início da partida, mas foi se aproximando mais do campo ofensivo com paciência. Logo aos 7', Haaland foi lançado por Foden nas costas da direita e acelerou para bater na meia-lua mandando no lado esquerdo do gol de Neto.

Após travar no sistema defensivo do Bournemouth por diversos minutos mesmo com 71% de posse, o City enfim abriu o placar aos 23'. Haaland recebeu de Kovacic no bico esquerdo da pequena área e girou para cima da marcação para bater cruzado. Neto salvou, mas Foden surgiu no rebote para empurrar no gol vazio.

Os comandados de Guardiola seguiram rodando a bola no campo ofensivo em busca do segundo, mas uma nova chance surgiu apenas aos 44'. Stones recebeu nas costas da zaga pela direita e tentou a cavadinha para achar Haaland na pequena área, só que o passe foi alto demais.

Bournemouth teve boa atuação no segundo tempo

O Bournemouth tentou algumas saídas rápidas no início do 2º tempo, mas os Citzens aproveitaram para chegar com perigo. Aos 5', Haaland foi lançado em velocidade pela direita e travou a marcação sendo travado por Senesi no momento exato.

Depois, Semenyo ganhou de Ake a velocidade pela direita e cruzou rasteiro achando Tavernier do outro lado. O meia bateu de primeira tirando Ederson do lance mas Dias cortou de cabeça quase na linha e salvou o City.

Na sequência da etapa complementar, o Bournemouth equilibrou as ações e incomodou a equipe de Guardiola. Aos 21', Tavernier colocou a bola na pequena área em cobrança de escanteio e Solanke testou firme, exigindo grande defesa de Ederson.

Haaland ainda estava em busca do gol e aos 28', recebeu em velocidade na entrada da área para ganhar da zaga e bater na saída de Neto, só que o goleiro fez ótima defesa na última chance para o norueguês, substituído logo na sequência por Julian Álvarez.

Os longos acréscimos deixaram o Manchester City sob risco de levar o empate e o Bournemuth quase aproveitou. Semeyo escapou da marcação pela direita e colocou a bola na cabeça de Unal em cruzamento perfeito. O atacante finalizou firme, mas a bola saiu por muito pouco para a sorte do Manchester City.

Tabela

Com o resultado, o Manchester City segue na perseguição aos líderes da Premier League diante do Liverpool, mantendo a distancia de apenas um ponto. Enquanto isso, o Bournemouth chega a 7 rodadas seguidas sem vitória.

Sequência

Na próxima rodada da Premier League, o Manchester City terá clássico contra o Manchester United enquanto o Bournemouth encara o vice-lanterna, Burnley.