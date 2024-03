Nesta quinta-feira (7), o Milan vai em busca de mais um objetivo importante na temporada e dessa vez para enfrentar o Slavia Praga, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League, às 17h (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, Itália.

Pelo torneio da UEFA, os Rossoneros se classificaram para a segunda fase, após serem eliminados do Grupo F da Champions League e terminou na terceira colocação, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, somando oito pontos.

No entanto, o Milan não decepcionou e se garantiu nas oitavas de final da Europa League, ao despachar o Rennes nos playoffs da competição continental, vencendo pelo placar agregado de 5 a 3.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Stefano Pioli derrotou os franceses no jogo de ida por 3 a 0 em Milão e foram superados na volta por 3 a 2 no Roazhon Park.

Dessa forma, o Milan também busca confirmar seu favoritismo nas oitavas de final da Europa League para sair em boa vantagem no jogo de ida dos mata-mata e com o forte apoio da sua torcida, no San Siro.

Além disso, os Rossoneros chegam bastante embalados para esse confronto, após vencer a Lazio por 1 a 0 na última rodada do Calcio, com gol nos últimos minutos e com três jogadores a mais.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, o Milan se mantém na terceira colocação com 56 pontos somados, incluindo 17 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Nesse momento, os Rossoneros estão há um ponto da Juventus, que aparece na vice-liderança do Calcio e que foi derrotada no último fim de semana para o Napoli por 2 a 1 fora de casa.

Milan terá apenas um desfalque contra o Slavia Praga pelas oitavas de final da Europa League

Para essa partida, o técnico Stefano Pioli terá que lidar com apenas um desfalque e trata-se do meio-campista Tommaso Pobega, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Milan deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quinta-feira.

Diante do Slavia Praga, os Rossoneros apostam na força de seu trio ofensivo, formado pelo eficiente lateral-esquerdo Theo Hernández e os atacantes Pulisic e Rafael Leão, que foi decisivo na fase anterior contra o Rennes.

Provável escalação do Milan

Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia e Theo Hernández; Reijnders e Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud.