Nesta sexta-feira (1º), Lazio e Milan se enfrentam em clássico de opostos pelo Campeonato Italiano 2023/24, em confronto válido pela abertura da 27ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação da Serie A, os Biancocelesti aparecem na oitava colocação com 40 pontos somados, incluindo 12 vitórias, quatro empates e dez derrotas.

Dessa forma, a Lazio busca voltar a vencer no Campeonato Italiano para sonhar com uma vaga para as competições europeias da próxima temporada.

Por outro lado, o Milan se mantém na terceira posição do Calcio nos 53 pontos, num total de 16 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 26 partidas disputadas.

Assim como a Lazio, os Rossoneros também precisam do resultado positivo fora de casa para se aproximar da classificação a próxima edição da fase de grupos da Champions League.

Como chega a Lazio

Pelo Campeonato Italiano, a Lazio vem fazendo uma campanha irregular e busca tentar chegar ao G6 em busca de uma das três vagas para as competições da UEFA, mas ainda precisa tirar uma vantagem considerável de seis pontos.

Diante do Milan, os Biancocelesti também buscam voltar a vencer como mandante no Calcio, após dois jogos sem vitória, incluindo uma derrota e um empate.

Para essa partida, o técnico Maurizio Sarri terá que lidar com as ausências do zagueiro Patric e do volante Nicolò Rovella, que se recuperam de lesões e ficam de fora da lista de relacionados nesta sexta-feira.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan faz uma boa campanha no Campeonato Italiano, se firmando no G4, mas está distante da briga pelo título do Scudetto e com 16 pontos a menos que a arquirrival Internazionale, que lidera a competição de forma isolada.

No entanto, os Rossoneros também vão em busca de recuperação nesta sexta-feira, após três jogos consecutivos sem vitória, com duas derrotas e um empate, incluindo Serie A e Europa League.

Em contrapartida, o técnico Stefano Pioli terá que lidar com os desfalques do zagueiro Mattia Caldara e do meio-campista Tommaso Pobega, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Milan também não vai poder contar com o atacante Luka Jović, que foi condenado por dois jogos de suspensão, após receber o cartão vermelho na derrota para o Monza por 4 a 2, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

Prováveis escalações

Lazio: Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale e Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto e Isaksen; Felipe Anderson e Immobile. Técnico: Maurizio Sarri

Milan: Maignan; Florenzi, Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernández; Adli e Bennacer; Christian Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli