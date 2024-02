Nesta sexta-feira (1º), o Milan vai em busca de recuperação no Campeonato Italiano 2023/24 e o desafio dessa vez será contra a Lazio fora de casa, pela abertura da 27ª rodada do Calcio, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Na tabela de classificação da Serie A, os Rossoneros se mantém na terceira colocação com 54 pontos somados, incluindo 16 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 26 jogos disputados.

Dessa forma, o Milan precisa do resultado positivo para encaminhar sua classificação para a próxima edição da Champions League e torcer por um tropeço da Juventus para sonhar com a vice-liderança.

Diante da Lazio, o time comandado por Stefano Pioli vêm de dois jogos consecutivos sem vitória pelo Campeonato Italiano e viu as chances do título do Scudetto ficarem cada vez mais longe.

Nesse momento, a Internazionale lidera o Calcio com 69 pontos conquistados, com 12 de vantagem sobre a Juventus, e 16 sobre o arquirrival Milan, que fecha o top-3.

Para manter as esperanças de conquistar o Campeonato Italiano, os Rossoneros precisam vencer seus jogos restantes e torcer por tropeços de seus dois concorrentes na parte de cima, que ocupam a liderança e vice-liderança, respectivamente.

Antes de entrar em campo pelo Calcio, o Milan terá pela frente o Slavia Praga, da República Tcheca, na próxima quinta-feira (7), no jogo de volta das oitavas de final da Europa League, às 17h, no San Siro.

O confronto de volta entre as duas equipes pelo torneio da UEFA, acontece no dia 14 de março, na Fortuna Arena.

Milan segue sem poder contar com Luka Jovic para enfrentar a Lazio pelo Campeonato Italiano

Para essa partida, o técnico Stefano Pioli segue sem poder contar com atacante Luka Jović, que cumpre dois jogos de suspensão, após ser expulso ao agredir o adversário sem bola na derrota para o Monza por 4 a 2, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano.

Além do sérvio, o Milan também terá que lidar com outros dois desfalques e tratam-se do zagueiro Mattia Caldara e do meio-campista Tommaso Pobega, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.