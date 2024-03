Nesta quinta-feira (22), o Benfica carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Europa League, ao empatar com o Toulouse por 0 a 0, no jogo de volta dos playoffs, no Stadium Municipal de Toulouse.

Com o resultado, os Encarnados mantém sonho vivo de conquistar o título da UEFA, após eliminação na fase de grupos da Champions League ao terminar em terceiro lugar na chave D com quatro pontos.

Além disso, o Benfica também se garantiu na próxima fase, após vencer o confronto de ida dos playoffs da Europa League, por 2 a 1.

Do outro lado, o Toulouse se despediu da competição, após terminar na vice-liderança do Grupo E com 11 pontos e apenas uma derrota para o Liverpool.

Dessa forma, o Benfica enfrentará o primeiro colocado da fase de grupos da Europa League nas oitavas de final. Os embates da próxima fase serão definidos por sorteio nesta sexta-feira (23), na sede da UEFA, em Nyon, na Suiça.

Benfica segura o Toulouse no tempo normal e se garante nas oitavas da Europa League

Durante a primeira etapa, os franceses começaram em cima e tiveram a primeira chance de gol aos 6 minutos, com Vincent Sierro, que tentou arriscar na entrada da área e bateu nas mãos do goleiro Turbin, que defendeu sem sustos.

Na sequência, o Benfica começou a reagir com David Neres fez bela jogada pela direita e cruzou para a área para Rafa Silva, que ajeitou o corpo e chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Mesmo atuando fora de casa, os portugueses tentaram resolver o jogo aos 32 com Di Maria, que se esticou todo e com desvio sutil, tirou tinta da trave adversária, após cruzamento de Bah pela direita.

Antes do intervalo, o Benfica teve a melhor chance de abrir o placar e dessa vez com Antônio Silva, que recebeu livre, mas o goleiro Restes saiu bem para fazer uma ótima defesa e evitar o gol dos visitantes na partida.

Na volta para o segundo tempo, o Toulouse passou a pressionar os visitantes e quase sairam na frente com Spierings, que apareceu sozinho dentro da área adversária e cabeceou para fora, desperdiçando assim uma chance incrível.

Logo na sequência, os franceses continuaram superiores e tiveram mais uma oportunidade aos 9 e dessa vez com Nicolaisen, que desviou na frente dos zagueiros, após cobrança de escanteio.

Dez minutos depois, o Toulouse não se entregou e tiveram mais duas chances de abrir o placar. A primeira foi com Dallinga que subiu entre os zagueiros, logo em seguida Spierings tentou se redmir do gol perdido, mas cabeceou nas mãos de Trubin, que defendeu de forma milagrosa.

Próximos compromissos

Para se manter na liderança do Campeonato Português, o Benfica retorna a campo neste domingo (25) e dessa vez para enfrentar o Portimonense, em confronto válido pela 23ª rodada, às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz.

Em contrapartida, o Toulouse busca se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento da Ligue 1 e o desafio dessa vez será contra o Lille, também no mesmo dia, às 11h, no Stade Pierre-Mauroy.