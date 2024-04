Neste domingo (31), o Arsenal manteve sua boa fase nesta temporada, ao segurar o Manchester City fora de casa, ao ficar no empate sem gols por 0 a 0, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium.

Com o resultado, os Gunners pularam para a vice-liderança da Premier League nos 65 pontos somados e com dois atrás do Liverpool, que lidera o torneio, após derrotar o Brighton por 2 a 1 no fim de semana.

Dessa forma, o Arsenal também chegou ao nono jogo consecutivo sem derrota nesta atual edição da Premier League, com oito rodadas para o fim da competição nacional.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta obteve oito vitórias e um empate, justamente contra o próprio Manchester City, seu principal concorrente na luta pelo título do Campeonato Inglês.

Em contrapartida, a última vez em que o Arsenal foi derrotado na Premier League, foi justamente para o Fulham por 2 a 1 de virada, no final do ano passado.

A partir daí, os Gunners nunca mais perderam na competição e seguem cada vez mais vivos em busca do título do Campeonato Inglês, que não acontece há 20 anos, durante a temporada 2023/24.

Além disso, o Arsenal também possui o ataque mais positivo da Premier League com 70 gols marcados e três a mais que o Liverpool, que tem 67.

Para sonhar com a liderança do Campeonato Inglês, os Gunners retornam a campo nesta quarta-feira (3), diante do Luton Town, em confronto válido pela 31ª rodada da competição nacional, às 15h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

Arsenal terá apenas um desfalque para o confronto desta quarta-feira contra o Luton Town na Premier League

Diante do Luton Town, o técnico Mikel Arteta terá que lidar com o desfalques do zagueiro Jurrien Timber, que ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Arsenal aposta muito na boa fase do atacante Bukayo Saka, que é o artilheiro do time londrino na Premier League, com 13 gols marcados, após ser cortado dos últimos amistosos da Data Fifa pela Inglaterra, devido a um problema no joelho.

Além do camisa 7, os Gunners ainda contam com Kai Havertz, Martin Odegaard, Leandro Trossard e Gabriel Martinelli, como as principais referências ofensivas da equipe nesta atual temporada.