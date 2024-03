Relação de Arteta com seu mentor Pep Guardiola

Guardiola, um dos mestres do futebol à beira do gramado, fez do jogo sua sala de aula. Mikel Arteta, é sem sombra de dúvidas o seu melhor aluno. Antigo membro da comissão técnica do Manchester City, e agora no comando técnico do Arsenal, o treinador surgiu como um grande adversário de Guardiola no campeonato inglês. Neste domingo, os ex-companheiros da equipe técnica se enfrentam em um duelo válido pela liderança da competição.

Na temporada passada a história se encaminhava para os Gunners campeões da Premier League, no qual o discípulo superava o mestre. Porém na reta final da competição, com uma recuperação histórica do Manchester City, o clube impediu o final feliz e a quebra de um jejum de títulos nacionais do Arsenal de 20 anos.

Na atual temporada, o time de Mikel Arteta, atual líder da competição, parece mais capacitado para brigar até o fim na disputa pela taça, embora a falta de conquistas do elenco e um grupo muito jovem, se comparado aos outros, certamente tenha um peso.

Os Gunners lideram o campeonato com 64 pontos, empatados com o Liverpool, mas a frente pelo saldo de gols. Os Citizens, ocupam a terceira posição com 63. O Arsenal aposta suas fichas no melhor ataque (70 gols) e na melhor defesa (24) da Premier League, superior aos concorrentes pela liderança, para o confronto deste final de semana. Será uma nova oportunidade para o técnico superar o antigo mentor e confirmar o time na briga pela título inglês.

No histórico geral entre os treinadores espanhóis, Guardiola sobra contra seu antigo pupilo, com nove vitórias contra apenas duas de Arteta, além de um empate, em 12 confrontos disputados. Jogar em casa contra os Gunners costuma ser um bom negócio para o Manchester City. A equipe dos Citizens está invicta há 9 jogos no Etihad Stadium,, vencendo os últimos 8 confrontos contra o rival.

Após a aposentadoria de Mikel Arteta, em 2016, Guardiola selecionou seu agora rival como assistente técnico no Manchester City. Durante três anos e meio, o ex-jogador esse desempenhou papel de segundo comandante, antes de assumir como técnico do Arsenal em dezembro de 2019.

Segundo Pep, seu ex-companheiro poderia ter seguido seus passos no clube. Guardiola enfatizou que o sucesso e a evolução do Arsenal nas últimas temporadas são créditos de Mikel e elogiou o trabalho de seu ex-colega. O técnico dos Gunners, por sua vez, reconhece que o treinador do City teve uma influência significativa em sua carreira como treinador e destacou o respeito que nutre por seu mentor.

Sobre a partida

A bola rola neste domingo (31), às 12h30 (horário de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester. O City recebe o Arsenal, na disputa pelo título da competição, em confronto válido pela na 29ª rodada da Premier League.