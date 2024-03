A corrida pelo título vem se desenrolando até este momento na Premier League. No domingo (10), o Manchester City viaja a Anfield para enfrentar o Liverpool, que está apenas um ponto à frente na tabela da Premier League. Quem vencer esse confronto acirrado terá uma enorme vantagem para os jogos finais da temporada, mas isso não é tudo o que há de especial nesse jogo.

Depois de anunciar sua decisão de deixar os Reds no final da temporada, o técnico alemão Jurgen Klopp enfrentará seu grande rival e estimado colega, Pep Guardiola, pela última vez em um futuro próximo. Os dois treinadores que, sem dúvida, definiram a atual era da Premier League, esta pode ser a última vez que veremos os dois se enfrentando na competição.

Em antecipação a esse jogo, vamos dar uma olhada no que os dois construíram em seus respectivos clubes e na história que os dois técnicos compartilham, para ter uma ideia do que esperar neste domingo (10).

A geração liderada pelo alemão em Anfield faz uma última tentativa de conquistar mais um título da liga

​ Foto: Liverpool

Seria um eufemismo dizer que o tempo de Klopp em Merseyside tem sido um sucesso. Uma Liga dos Campeões, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e o primeiro título da Premier League do Liverpool estão todos na estante de troféus do técnico, que se estabeleceu como um dos melhores a já ter atuado no banco de reservas de Anfield.

Inicialmente introduzindo a contrapressão no Liverpool após sua contratação do Borussia Dortmund em 2015/16, o foco no duelo no meio-campo começou a estabelecer sua filosofia. As contratações de Sadio Mane e Roberto Firmino permitiram que o Liverpool florescesse na transição, tornando-o perigoso no contra-ataque.

A contratação de Mohamed Salah em 2017 elevou o Liverpool a um novo patamar, já que o estilo de pressão fez com que Firmino caísse mais no meio-campo, criando canais para que o egípcio usasse sua finalização mortal para marcar 32 gols na Premier League em sua temporada de estreia em Merseyside, além de chegar à final da Liga dos Campeões, sendo derrotado por 3 a 1 pelo Real Madrid.

A inclusão dos laterais ofensivos Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson acrescentou uma nova dimensão à tática, criando cruzamentos em ambos os lados da ala para acrescentar perigo ao ataque. Isso também permitiu que Mané e Salah fossem mais diretos em suas jogadas, tornando mortal qualquer contra-ataque do Liverpool. Tanto Alexander-Arnold quanto Robertson ficaram entre os cinco melhores em assistências em sua primeira temporada no Liverpool.

A contratação de Virgil Van Dijk, por US$ 75 milhões do Southampton, também permitiu que a defesa se tornasse dominante, vencendo batalhas aéreas e também com capacidade de jogar bola. O goleiro brasileiro Alisson também contribuiu para o domínio, classificando-se entre os 1% melhores goleiros em ações bem-sucedidas com bola, além de fazer uma série de defesas de classe mundial.

Klopp fist pumps...but with his fifth trophy as Reds boss in his hand 🥰 pic.twitter.com/hjqfy9WUsI — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2022

Mesmo agora, Klopp está evoluindo suas táticas para permanecer no topo do futebol inglês. A contratação de Darwin Nunez do Benfica adicionou um atacante direto, disposto a correr em vez de ir para o fundo, o que significa que Klopp teve de evoluir sua tática. Agora, é mais provável que os torcedores vejam Alexander-Arnold assumindo um papel importante no meio-campo, usando suas habilidades de criação de jogadas para orquestrar o meio-campo usando sua fenomenal variedade de passes.

Essa evolução fez com que Klopp conquistasse outra Copa da Liga, depois de uma vitória nos pênaltis sobre o Chelsea. Mesmo com um elenco reduzido, o técnico alemão encontrou uma maneira de improvisar e ainda produzir um padrão de futebol de classe mundial, apesar de ter jogadores inexperientes em campo, levando o time vencedor da copa a ser apelidado de "Klopp's Kids".

Klopp mostrou ao mundo seu pedigree de elite e suas táticas fenomenais, mas elas terão que se tornar realidade quando ele enfrentar, sem dúvida, uma das maiores mentes do futebol desta geração. Pep Guardiola.

Veio para ficar: Como Guardiola montou seu imparável City

Guardiola não precisa provar mais nada para mostrar que é um técnico de imensa qualidade. Depois de passagens bem-sucedidas pelo Bayern de Munique e pelo Barcelona, seu período de oito anos no Etihad trouxe os maiores êxitos para o Manchester City, por meio de uma excelente formação de equipe e táticas dominantes.

Raramente é possível adivinhar a formação que o espanhol utilizará em sua equipe. Ele montará a equipe em um 3-2-4-1, mas fará a transição para um 4-2-3-1 na posse de bola ou na defesa. Esse jogo posicional permite que sua equipe seja extremamente dinâmica, com seus jogadores sendo obrigados a jogar em várias posições diferentes para serem os batedores de classe mundial que são agora.

Sua primeira mudança no City em 2016 foi inverter os laterais, o que significa que o City formou um 3-2-5 na posse de bola, permitindo que sua equipe estivesse sempre na frente. A adição de empurrar seu meio-campista defensivo para a defesa incentivou o futebol de posse de bola, assim como a troca de Joe Hart por Claudio Bravo, estabelecendo sua filosofia desde o início.

Apesar de um início relativamente ruim, as adições de Danilo, Kyle Walker e, principalmente, Ederson deixaram o City confortável na defesa e perigoso no ataque, levando ao primeiro título de Guardiola na Premier League. A distribuição de Ederson ajudou o City a evitar a contrapressão, e os laterais invertidos e o ataque sobrecarregado fizeram com que a equipe tivesse uma média ridícula de 71,9% de posse de bola por 90 minutos.

Na temporada seguinte, Kevin De Bruyne se lesionou, o que significou que Guardiola teve de colocar Bernardo e David Silva na função "8", enquanto Raheem Sterling e Leroy Sane se concentravam no ataque pelas alas, o que levou a 47 gols e ao segundo título consecutivo da liga.

Seguiram-se mais duas temporadas, com a incorporação de um meio-campo de área e um falso nove para continuar a evolução de suas táticas, mas as duas maiores mudanças ocorreram nas últimas temporadas. Com a contratação do norueguês Erling Haaland, o City passou a ter seu primeiro atacante de área desde o lendário atacante Sergio Aguero. Guardiola teve de aprender a se adaptar à sua capacidade de finalização.

Ter uma máquina física como Haaland não apenas aumenta o número de gols, mas nenhum zagueiro da Premier League conseguiu lidar com a força do norueguês. Isso resiste a qualquer atenção indesejada e, na maioria das vezes, o Manchester City rompe defesas fechadas com a capacidade de levar a bola a Haaland e aproveitar qualquer oportunidade.

Além disso, a mudança de John Stones para o meio-campo tornou o City ainda mais elite. A consciência posicional e a variedade de passes do inglês foram exploradas para proporcionar uma ameaça defensiva e ofensiva ao mesmo tempo, dominando a posse de bola e permitindo que Rodri se tornasse uma ameaça aérea de gol, acrescentando outra dimensão à tática de Guardiola.

Como resultado, o City conquistou seu merecido primeiro título da Liga dos Campeões no ano passado, o que representa o quanto os Citizens evoluíram sob o comando de Guardiola. Com apenas um ponto a menos que os adversários no domingo, a viagem a Anfield é a principal chance de assumir a liderança da Premier League e estabelecer a intenção de conquistar o sexto título sob a administração de elite de Guardiola.

Frente a frente: o que podemos esperar do domingo?

A história entre Klopp e Guardiola tem sido extensa, desde os estágios iniciais de suas carreiras. Ambos os técnicos estavam em lados opostos do "Der Klassiker", com Guardiola, que na época dirigia o Bayern de Munique, vencendo sete jogos contra o Borussia Dortmund, com quatro vitórias contra três de Klopp.

Mas, desde que se mudaram para a Inglaterra, Klopp começou a vencer com mais frequência. Depois de uma vitória para ambos e um empate nos três primeiros jogos entre os dois, Klopp conquistou três vitórias consecutivas em 2018. Isso incluiu uma dobradinha nas quartas de final da Liga dos Campeões, com o Liverpool vencendo por 3 a 0 e 2 a 1 em dois jogos.

Klopp também conseguiu três vitórias consecutivas em 2022, derrotando Guardiola nas semifinais da FA Cup, no Community Shield e na Premier League, mas, desde então, Guardiola venceu mais duas batalhas entre os dois, com o jogo da Premier League deste ano terminando em um empate de 1 a 1. Com as equipes separadas por apenas um ponto, uma vitória será crucial para os dois técnicos.

Tanto Klopp quanto Guardiola deixaram suas marcas em seus clubes, com algumas das melhores táticas e equipes já produzidas no futebol mundial sob sua tutela. Como esse é o último confronto entre os dois em um futuro próximo, esperamos que essa partida seja digna de ser a possível decisão.

Liverpool x Manchester City começa às 15h45 GMT no domingo, 10 de março, e pode ser assistido em plataformas que transmitem a Premier League.