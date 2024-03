Em busca de uma vaga nas competições europeias na próxima temporada, o Manchester United entra em campo novamente pelo Campeonato Inglês e o desafio dessa vez será contra o Brentford, através da 30ª rodada da competição nacional, às 17h (horário de Brasília), no Gtech Community Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Red Devils aparecem na sexta colocação com 47 pontos conquistados, incluindo 15 vitórias, dois empates e 11 derrrotas.

Dessa forma, o Manchester United também mais venceu do que perdeu em 2024 no Campeonato Inglês, desde a retomada da competição nacional.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Erik Ten Hag conseguiu cinco triunfos, um empate e apenas duas derrotas nos últimos oito jogos da Premier League.

Nesse momento, o Manchester United está há seis pontos do Tottenham, que ocupa a zona de classificação para a Europa League da próxima temporada, através da quinta colocação.

Para conseguir esse objetivo, os Red Devils precisam vencer seus jogos restantes na Premier League e torcer por tropeços de Spurs e West Ham, seus principais concorrentes na luta por uma vaga para as competições europeias.

Além do Campeonato Inglês, o Manchester United também joga todas as suas fichas na Copa da Inglaterra para manter as esperanças de conquistar um título nesta temporada, após eliminar o arquirrival Liverpool na prorrogação.

Pelas semifinais da FA Cup, os Red Devils vão enfrentar o Coventry City que despachou o Wolverhampton nas quartas de final, com data marcada para o dia 20 de abril, na Ricoh Arena.

Em contrapartida, o Manchester United possui um dos piores ataques da Premier League com apenas 39 gols marcados em 28 partidas disputadas até o momento.

Manchester United terá problemas na defesa contra o Brentford na Premier League após a Data Fifa

Diante do Brentford, o técnico Erik Ten Hag não vai poder contar com o zagueiro Lisandro Martínez e os laterais-esquerdos Luke Shaw e Tyrell Malacia, que ainda seguem lesionados e ficam de fora da partida do dia 30 de março, após a Data Fifa.

Por outro lado, o Manchester United aposta muito na boa fase do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que é o artilheiro dos Red Devils nesta atual temporada com 13 gols marcados, somando todas as competições.