Em clássico histórico válido pelas quartas de final da FA Cup neste domingo (17), o Manchester United superou o Liverpool por 4 a 3 no Old Trafford e avançou para as semifinais, mantendo o sonho de conquistar um título na atual temporada.

O confronto ficou marcado por duas viradas no placar e vários momentos de alternância, além da alta intensidade entre as equipes e mais de 50 finalizações e 22 chutes no alvo.

Manchester United surpreende com forte intensidade no início

As duas equipes chegaram para o confronto desfalcadas, pois o Manchester United não pôde contar com Lisandro Martinez, Luke Shaw, Mount e Marcial sendo desfalques, enquanto o Liverpool ficou sem os serviços de Alexander Arnold, Thiago Alcântara, Alisson, Diogo Jota, Curtis Jones, Doak, Bajcetic, Gravenberch, Matip e Konaté.

Mesmo com desfalques diversos, as duas equipes fizeram um belo 1º tempo com várias oportunidades de gol e bastante intensidade. Os Reds tiveram a chance com Darwin Núñez cruzando e encontrando Salah nas costas da zaga na pequena área, mas acabou batendo para fora.

Na sequência, Rashford escapou da marcação dobrada e encontrou Garnacho sozinho nas costas de dois zagueiros pela esquerda. O argentino recebeu na pequena área e bateu na saída de Kelleher, só que McTominay aproveitou o rebote em cima da linha e abriu o placar para os Red Devils.

O Manchester United teve a chance de ampliar na sequência quando Garnacho recebeu na pequena área pela direita e chegou batendo, mas Robertson se esticou e salvou o Liverpool aos 10'. Depois, foi a vez de Szobszlai escapar da marcação e achar Gomez no bico da área, só que o lateral mandou por cima e desperdiçou.

Liverpool reage com MacAllister e Salah

A equipe comandada por Erik ten Hag trocava mais passes e estava mais confortável durante o primeiro tempo, só que o Liverpool optou por subir a marcação e fazer maior pressão antes do intervalo. Aos 28', Szoboszlai aproveitou sobra da meia-lua e bateu com enorme perigo, mas Onana fez bela defesa.

Aos 34', mais uma oportunidade perdida para os Red Devils quando Mainoo escapaou da marcação e enfiou para Rashford achar McTominay livre na marca penal, mas o volante bateu em cima de Kelleher e desperdiçou.

Depois de conseguir aplicar maior pressão, o Liverpool buscou o empate aos 43'. Quansah deixou vários marcadores para trás e cruzou rasteiro para Darwin Núñez servir MacAllister no contrapé. O argentino dominou com liberdade e achou o único espaço possível entre Onana e a trave.

O gol deixou o Manchester United atordoado e o Liverpool aproveitou para virar o jogo nso acréscimos. Núñez mais uma vez recebeu sozinho na entrada da pequena área pela esquerda e bateu cruzado, mas Onana fez uma defesa sensacional. Só que o rebote ficou para Salah aproveitar o rebote e deixar sua marca.

Liverpool não define e Red Devils evitam eliminação no tempo regualmentar

O Manchester United tentou subir rapidamente as linhas no início do segundo tempo, mas foi o Liverpool que assustou primeiro com Darwin Núñez batendo sem nenhum ângulo no contrapé de Onana buscando um golaço, mas o goleiro tocou na bola e a finalização parou na trave aos 3'.

Na sequência, Bruno Fernandes chegou no fundo pela esquerda quase na pequena área e tentou cruzamento rasteiro buscando Garnacho, mas o zagueiro Quansah desviou e salvou os Reds para consagrar uma atuação consistente.

Jogador mais participativo do jogo pelos Reds, Darwin Núñez foi lançado nas costas da zaga aos 21' e buscou a finalização, mas Onana deixou a grande área e dividiu com o uruguaio. O lance deixava claro como o Liverpool havia estabelecido controle das ações gastando o tempo com a vantagem no placar, mas a falta de definição seguia incomodando Klopp.

Quando tudo estava sendo encaminhado para uma classificação dos Reds no tempo regulamentar, o Manchester United busocu o empate aos 41' com um heroi improvável. Em escapada pela esquerda, Garnacho bateu mascado e a bola caiu no pé de Antony. O brasileiro conseguiu girar em cima de três marcadores e bateu cruzado para vencer Kelleher.

Embalado pela torcida e pelo momento favorável, os Red Devils aplicaram uma forte pressão em cima do Liverpool e o tempo regualmentar terminou com um lance inacreditável. No último lance do jogo, Rashford recebeu a bola com liberdade dentro da grande área e ficou no 1v1 contra Kelleher, mas acabou tirando muito do goleiro e chutou para fora, mandando a decisão para a prorrogação.

Três gols e desfecho histórico na prorrogação

O tempo extra não deixou de entregar emoção e Antony teve a chance de ampliar logo aos 2', recebendo na meia-lua pela direita e batendo cruzado buscando o ângulo de Kelleher, mas acabou mandando para fora com perigo. Na sequência, Gakpo colocou a bola na cabeça de MacAllister e o argentino testou firme buscando o cano esquerdo, errando o alvo por pouco.

Garnacho estava muito participativo e aos 10', enfiou de calcanhar na medida para a passagem de Lindelof. O zagueiro improvisado na lateral chutou firme dentro da área e acertou a rede pelo lado de fora. Depois, foi a vez de Rashford receber nas costas da zaga pela direita e voltar a perder o gol do mesmo jeito de antes ao tirar demais.

A crueldade envolvendo o Manchester United ficou ainda maior quando o Liverpool marcou o terceiro na sequência. Elliott recebeu com espaço na intermediária e bateu cruzado contando com desvio de Eriksen, tirando Onana do lance para deixar os Reds na frente novamente.

Pressionando em busca de um novo empate, os comandados de Erik ten Hag conseguiram igualar novamente aos 7', depois que McTominay recuperou a bola na intermediária e serviu Rashford, que bateu de primeira da marca penal e mandou no canto esquerdo com firmeza para finalmente concluir e buscar a sua redenção.

A insanidade tomou conta de vez do Old Trafford com as duas equipes buscando o gol após o 3-3. O Liverpool teve uma grande chance com Endo carregando na intermediária e enfiando para Gakpo recebendo na medida, mas Dalot surgiu no carrinho e fez um corte crucial. Contudo, o roteiro estava reservando um desfecho épico.

Na marca dos 15 minutos do 2º tempo da prorrogação, Diallo recuperou na zaga e deixou para Garnacho escapar em contragolpe desde o campo defensivo. O argentino devolveu para o jovem surgir na área e bater cruzado de forma caprichosa, com a bola batendo no pé na trave antes de morrer na rede e consagrar uma classificação histórica para o Manchester United.

Sequência

O adversário do Manchester United na semifinal da FA Cup será conhecido em sorteio. Chelsea, Manchester City e Coventry City são os possíveis adversários.