Após derrotar o Las Palmas por 1 a 0 na última rodada de LaLiga, o Barcelona agora joga todo o seu foco para a Champions League diante do Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes.

No entanto, o time catalão carimbou sua vaga para a fase de mata-mata do torneio da UEFA, após despachar o Napoli nas oitavas de final, pelo placar agregado por 4 a 2, somando jogos de ida e volta.

Pela fase de grupos da Champions League, o Barcelona terminou em primeiro lugar no Grupo H com 12 pontos somados, num total de quatro vitórias e apenas duas derrotas.

Diante do Paris Saint-Germain, o técnico Xavi Hernández deverá contar com dois retornos importantes e tratam-se dos meias Pedri e Frankie de Jong, que podem aparecer como opções no banco de reservas nesta quarta-feira

Apesar de serem relacionados, a presença de ambos para o confronto de ida das quartas de final da Champions League no Parc des Princes, ainda não está confirmada pela delegação do Barcelona, antes de embarcarem para a capital francesa.

Enquanto o jovem espanhol sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita, o holandês tinha uma entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito.

Dessa forma, ambos não eram relacionados pela comissão técnica desde o último dia 3 de março, no jogo contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.

Além deles, o Barcelona também deverá contar com a volta do zagueiro Andreas Christensen, que recuperou de um desconforto no tendão de Aquiles após desfalcar os culés nos últimos dois jogos, diante de Las Palmas e Atlético de Madrid.

Sem jogar há duas semanas, o Barça não sabe o que é perder há 11 jogos consecutivos, num total de oito vitórias e três empates, somando todas as competições, incluindo LaLiga e Champions League.

Em contrapartida, a última derrota dos blaugranas na temporada, foi justamente para o Villarreal por 5 a 3, no dia 27 de janeiro, através da 22ª rodada, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Barcelona terá apenas duas baixas para o o confronto desta quarta-feira contra o PSG pela Champions League

Para essa partida, o técnico Xavi Hernández segue sem poder contar com o meio-campista Gavi e o lateral-esquerdo Alejandro Balde, que ainda estão se recuperando de lesões no departamento médico.

Por outro lado, o Barcelona aposta muito na boa fase do atacante Robert Lewandowski, que é o artilheiro do time na Champions League, com três gols marcados.