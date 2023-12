Barcelona joga bem, mas novamente desperdiça pontos fora de casa em empate com Valencia

Na tarde deste sábado (16), Barcelona visitou o Valencia em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou empatado em 1 a 1, apesar das tentativas do time visitante.

Os dois times protagonizaram uma partida incrível, com chances para os dois lados. O Valencia se fechou no fim por grande volume de jogo do Barcelona, que volta para sua cidade com sensação de derrota pelas oportunidades desperdiçadas.

Começo dinâmico mas sem gols

O primeiro tempo foi de muita emoção para os torcedores. Ataques e espaços livres entre as defesas marcaram os primeiros 20 minutos de jogo, a primeira finalização foi do Barcelona com Lewandowski, chute potente fez o goleiro dos morcegos ceder o rebote mas Raphinha não chegou a tempo para finalizar.

Foto: Divulgação / Barcelona

O centroavante do barça levou uma pancada mas continuou em campo. Sua condição física não parece ter afetado seu desempenho, pois alguns minutos depois ele buscou cruzamento em um complicado voleio de primeira, dando mais trabalho para o goleiro rival.

O time do Valencia criava chances mas não levavam perigo até os 36', em cruzamento pela direita a bola passou rápida em frente ao gol mas nenhum atacante veio conferir, partida seguiu empatada.

Fazendo valer o jogo movimentado, Pedri ainda teve oportunidade em chute colocado de esquerda, mas a bola passou acima do gol raspando no travessão, fim da primeira etapa.

Chances e mais chances...

Um balde de água fria para os donos da casa com gol "a lá Barcelona" aos 7' do segundo tempo. Um passe de trivela espetacular do holandês De Jong, achando Raphinha pela ponta direita que viu o destaque culé João Felix tão livre que não acreditou, o português só empurrou para a rede e saiu para o abraço, 1 a 0.

Os donos da casa até reduziram o ímpeto com o gol culé, mas a torcida presente no Mestalla lotado os acordou de volta a partida. Aos 70', Hugo Guillamón que não havia marcado na temporada até o momento, decidiu buscar a gaveta em chute colocado na entrada da área, golaço, 1 a 1.

Foto: Divulgação / Valencia

O jogo seguiu ofensivo e nervoso, De Jong e João Cancelo foram amarelados por reclamação e falta, respectivamente. Ferran Torres entrou na partida já no final, mas foi o suficiente para dar um passe achando o brasileiro Raphinha que ficou livre com o goleiro, a bola chegou a sobrar novamente após defesa mas o defensor valacentista tirou em momento primordial.

Os donos da casa promoveram substituições e alterações táticas para segurarem o empate, na expectativa de um contra-ataque originado de um lançamento longo. O Barcelona ainda teve diversas oportunidades, com o resultado empatado em 1 a 1 vê Real Madrid e Girona se distanciarem na tabela de classificação.

Próximos jogos

Barcelona joga apenas mais uma partida em 2023, recebe o Almería em casa com grande favoritismo. O Valencia, posicionado em 10º na Laliga, visita o Rayo Vallecano também como último confronto do ano para o time espanhol.