De olho na próxima temporada, o Bayer Leverkusen deve confirmar a permanência do lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo e do meia Florian Wirtz, que foram essenciais para a conquista inédita da Bundesliga, com cinco rodadas de antecedência, após golear o Werder Bremen por 5 a 0 no último domingo.

Segundo o diretor do esportivo dos Werkself, Simon Rolfes afirmou que os dois jogadores são peças importantes para o técnico Xabi Alonso, que continuará no comando do time alemão para a disputa da Champions League.

Durante a última janela de transferências do verão europeu, o Bayer Leverkusen adquiriu Grimaldo a custo zero, após o lateral-esquerdo não ter seu contrato renovado com o Benfica no final da temporada passada.

Com a camisa do Leverkusen, o espanhol marcou 11 gols marcados e distribuiu 16 assistências em 42 partidas até o momento, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Europa League e Copa da Alemanha.

Por outro lado, Florian Wirtz chegou aos Werkself na temporada 2019/2020, cercado de bastante expectativa e com status de futuro craque, após passar pelas categorias de base do arquirrival Colônia.

No entanto, o meia-atacante foi integrado ao elenco profissional do Bayer Leverkusen aos 17 anos de idade, mas passou por um drama, quando sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo, em março de 2022.

Após a contusão, Florian Wirtz se transformou num dos principais jogadores dos Werkself, sob o comando de Xabi Alonso e nesta atual temporada, o camisa 10 realizou 41 partidas oficiais, num total de 17 gols e 17 assistências.

Além disso, o Bayer Leverkusen é o único clube das cinco principais ligas europeias, que segue invicto em 2023/24, num total de 38 vitórias e apenas cinco empates em 43 jogos disputados até o momento.

Dessa forma, os leões também podem conquistar a tríplice coroa ainda nesta atual temporada, caso que sejam campeões da Europa League e da Copa da Alemanha, além do título inédito da Bundesliga.

Bayer Leverkusen deve ter força máxima contra o West Ham no jogo de volta das semifinais da Europa League

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso deverá escalar o Bayer Leverkusen com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira (18), pelo confronto decisivo das quartas de final da Europa League contra o West Ham.

Por outro lado, os Werkself terá que lidar com os desfalques do volante Noah Mbamba, que não foi inscrito na competição por defender o Club Brugge e do atacante Adam Hlozek, que ainda se recupera de um problema no tornozelo.