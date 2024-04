Início de jogo

Logo no início da partida, já ficou bem claro a proposta das duas equipes, a equipe mandante buscaria o bom resultado em casa para garantir a segunda colocação, já a equipe visitante estava jogando pelo empate, o que não seria um resultado ruim para eles.

A partida começou agitada e logo aos onze minutos do primeiro tempo, o Sportivo Luqueño consegue balançar as redes. Mas o juiz é chamado para a revisão do lance e o mesmo anula o gol que daria vantagem aos paraguaios na primeira etapa.

Cinco minutos depois, sai o primeiro cartão amarelo do jogo para o atacante Thiago Borbas do Bragantino.

O time brasileiro parecia estar com a cabeça fora do jogo, e aos dezessete minutos, Pedro Caixinha teve que fazer uma alteração no time ao tirar o meio-campista Raul para a entrada do também meio-campista Jadsom.

O gol que abriu o placar

Aos vinte e oito minutos sai o primeiro gol do jogo, agora do lado do time mandante. Após a bola levantada na área em uma falta cobrada por Vitinho, Thiago Borbas recebe de cabeça e finaliza em cima do goleiro que não consegue defender e empurra para o fundo das redes, deixando assim o Massa Bruta na frente do placar.

Segundo tempo cheio de emoções

Logo no início do segundo tempo, Pedro Caixinha realiza outra alteração, coloca Gustavinho no lugar do zagueiro José Hurtado, deixando assim um time mais ofensivo e com melhor construção na parte central do campo.

Gol que tem o toque do técnico

Um minuto após entrar no jogo, Gustavinho cria uma ótima jogada, corta o zagueiro do time paraguaio que fica no chão, puxa para a perna direita e finaliza com um chute forte, rasteiro e cruzado, sem chances de defesa para o goleiro do time visitante. Com esse placar, o Bragantino fica na frente com o 2x0 e joga mais tranquilo.

Sportivo Luqueño não desiste do jogo

Mesmo com dois gols atrás do placar, o time visitante não desiste do jogo e busca seu gol que sai aos setenta e seis minutos com o atacante Marcelo Ferreira. O time da casa sai jogando errado, Fernández abre a jogada em cima para o cruzamento de Vera, a bola cai na cabeça de Ferreira que tem o trabalho de cabecear firme para balançar as redes.

Esse gol deixa o técnico do Bragantino totalmente irritado e deixa o time mais vulnerável pois o Sportivo Luqueño cria mais chances de voltar o empate no placar.

Fim do jogo

Mesmo com o gol do time paraguaio no final do jogo, o Bragantino consegue a vitória diante da sua torcida mas o técnico do Massa Bruta fica extremamente irritado com a atuação do time no jogo.