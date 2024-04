O Campeonato Brasileiro está de volta, e Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentarão pela segunda rodada da competição nesta quarta-feira (17), às 19h, no Nabi Abi Chedid. O Massa Bruta busca sua primeira vitória na competição após um empate na estreia, enquanto o Cruzmaltino tentará manter sua invencibilidade para continuar com 100% de aproveitamento no campeonato.

Como vêm o Massa Bruta?

O Red Bull Bragantino empatou por 2 a 2 com o Fluminense no último sábado (13), no Maracanã, na estreia do Brasileirão. Durante o jogo, o goleiro Cleiton se contundiu na região lombar da coluna e está em tratamento médico. Sua presença no próximo jogo contra o Vasco é incerta. Caso não jogue, Lucão é o mais cotado para substituí-lo.

No último treino do time de Bragança, o técnico Pedro Caixinha coordenou uma sessão tática em campo reduzido, seguida por treino de finalizações e ensaio de jogadas de bola parada.

Provável escalação: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Raul e Gustavinho; Ignacio Laquintana, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

Como vêm o Cruzmaltino?

O Vasco, após vencer sua primeira partida contra o Grêmio por 2 a 1 no São Januário, parte para Bragança Paulista buscando manter sua invencibilidade contra o adversário do último confronto de 2023, que assegurou a permanência do clube na Série A.

Na preparação para o jogo, João Victor ocupará o lugar de Medel, tornando-se titular na partida contra o Bragantino. O zagueiro chileno, por sua vez, viajou na segunda-feira para Santiago, no Chile, para acompanhar sua mãe que enfrenta problemas de saúde, somando-se assim à lista de desfalques do Vasco, que inclui Payet, Jair e Paulinho contra o Bragantino.

Com a confiança da comissão técnica, Sforza e Mateus Carvalho manterão suas posições no meio de campo, ao lado de Galdames, em uma formação semelhante à mais utilizada por Ramón no ano anterior - o 4-1-4-1.

Provável escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton; Sforza, Galdames, Mateus Carvalho; David, Rossi e Vegetti.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG - FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG - FIFA) e Fernanda Kruger (MT - FIFA)

Quarto árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC - FIFA)