Fluminense recebe Red Bull Bragantino na estreia do Brasileirão 2024

O campeonato brasileiro começará neste sábado (13) para Fluminense e Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam às 21h, no Maracanã, em jogo que encerrará o primeiro dia de partidas brasileirão 2024.

Marcado por trabalhos duradouros, as equipes estão entre os poucos clubes do Brasil que mantiveram seus treinadores da temporada passada. Fernando Diniz e Pedro Caixinha se juntam a Abel Ferreira, Vojvoda e Renato Gaúcho como os trabalhos mais longos do país.

O retrospecto do confronto é favorável ao tricolor das laranjeiras. Apesar de ter perdido por 1x0 na última vez em que se encontraram, o time comandado por Fernando Diniz possui quatro vitórias nos últimos 5 jogos contra o "Massa Bruta".

Fluminense com problemas

Sétimo colocado na última edição, o Fluminense sonha com a briga pelo título neste ano. O "Time de Guerreiros" busca seu quinto título da competição, conquista que não vem desde 2012.

Para a estreia, o tricolor apresenta diversos desfalques. Com 7 jogadores no departamento médico, Diniz deve permanecer com Martinelli na zaga e mandar a campo a mesma escalação do jogo da última terça-feira, quando venceu o Colo-Colo, por 2x1, pela Copa Libertadores.

Zagueiros: Marlon, Thiago Santos e Manoel

Meio campistas: Gabriel Pires e Renato Augusto

Atacantes: Keno e Lelê

A boa notícia fica por conta da volta do lateral esquerdo Diogo Barbosa e do atacante John Kennedy. Ambos retornam após cumprir suspensão de dois jogos pela expulsão na final da Recopa.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martnelli, Marcelo; André, Lima, Ganso; Jhon Arias, Marquinhos, Cano.

Bragantino buscando recuperação

Vindo de derrota na Copa Sul-americana por 3x0, fora de casa, para o Racing, a equipe comandada por Pedro Caixinha iniciará sua campanha no Brasileirão procurando repetir boa campanha do ano passado quando ficou na sexta colocação e conquistou uma vaga para a pré-libertadores.

Para a partida contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, o Bragantino não poderá contar com peças importantes.

Meio campistas: Matheus Fernandes, Lincoln e Lucas Evangelista

Atacantes: Helinho

Além destes, o zagueiro Eduardo Santos e o volante Nathan Camargo, em fase de transição, também estão fora.

Provável escalação: Cleiton; Nathan Mendes, Luan Cândido, Douglas Mendes, Juninho Capixaba; Raul, Eric Ramires, Jadsom; Vitinho Ignacio Laquitana, Eduardo Sasha.