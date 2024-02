Na noite deste sábado (17), São Paulo e RB Bragantino protagonizaram um eletrizante empate, pelo placar de 2 a 2, com os gols tricolores tendo sido feitos por Erick e Calleri, e por parte do Bragantino, Thiago Borbas e Laquintana balançaram as redes.

Dos quatro gols marcados no duelo, três deles foram feitos nos minutos finais da partida, onde o tricolor havia conseguido uma grande virada para cima de seu rival do interior, e tomou um “balde de água fria”, com um gol do Massa Bruta no apagar das luzes.

RB Bragantino aproveita suas chances e sai na frente do placar

Foto:Divulgação/São Paulo

Após dois resultados negativos, o São Paulo vinha sendo muito criticado pela torcida, e já no primeiro lance de jogo a postura ficou clara, pressão na equipe do interior paulista, aos 2 minutos o atacante Ferreirinha foi acionado pela lado esquerdo e faz um bom cruzamento que passa pela defesa adversária e obriga o goleiro Lucão a fazer a primeira defesa do jogo, e a torcida tricolor foi a loucura.

E para a felicidade dos torcedores presentes no MorumBIS, no lance seguinte os donos da casa foram ao ataque e levaram perigo novamente a meta do Massa Bruta, e por uma grande ironia do futebol, poucos minutos depois, toda a alegria e euforia da torcida são-paulina. Aos 6 minutos, o RB Bragantino explorou bastante o corredor esquerdo dos mandantes e encaixou uma grande jogada, que parou nos pés de Thiago Borbas, que dentro da grande área, cortou para a direita e batendo sem chance para o Rafael no canto inferior esquerdo, placar aberto no Morumbi, e as críticas e ecoam no MorumBIS.

Após o gol sofrido, os donos da casa perceberam que tinham que começar a revidar, e rápido, e em poucos minutos a jogadas começaram a se encaixar um pouco mais, enquanto o Massa Bruta tentava apenas conter os seus adversários. Em contra-partida, o tricolor paulista não demonstrava um acervo muito grande de jogadas, tendo efetuado 20 cruzamentos na primeira etapa, e apenas 4 concluídos, e nenhum dos certos tendo gerado perigo real de gol, assim encerrando a primeira etapa com os visitantes na frente do placar e gerando muitas críticas dos torcedores tricolores e consequentemente levando muita pressão para uma eventual virada na segunda etapa.

Com dois gols no finalzinho, São Paulo empata com RB Bragantino

Foto:Divulgação/RB Bragantino

Na volta para o segundo tempo, quem se sobressaiu primeiro foi o Massa Bruta, que nos primeiros lances da etapa, conseguiu achar uma boa jogada e levar perigo a meta do goleiro Rafael, que teve de fazer uma grande defesa.

Chegando ao final do primeiro terço do último tempo, a melhor chance do São Paulo no jogo foi criada, aos 13 minutos, Ferreirinha realiza mais um cruzamento na área do Braga, a bola acaba passando pelo atacante Calleri, que tentou uma bicicleta, e não obteve êxito, até que a bola sobra aos pés do muito criticado Nikão, que dominou e bateu firme no canto direito da meta de Lucão, que fez uma defesa espetacular, evitando o gol de empate do São Paulo.

Aos 75 minutos o tempo fechou no Morumbi, o Massa Bruta fazia uma jogada muito perigosa pelo lado esquerdo, até que o zagueiro Arboleda chega atrasado e pega somente o atacante do Braga, e na sequência da jogada, pelo lado dos visitantes, o recém entrado na partida, Helinho soltou a perna no seu adversário, e após análise do VAR, ambos expulsos.

E já no apagar das luzes, mais precisamente aos 88 minutos, um dos grandes nomes do São Paulo na temporada, aparece mais uma vez muito bem pelo lado esquerdo e bateu no cantinho de Lucão, empatando o placar e colocando o tricolor paulista de volta no jogo.

E quando tudo já parecia definido, o mesmo Erick, que já vivia um grande momento no jogo, praticamente na sequência do gol, o mesmo achou um passe perfeito para Calleri, que com muita frieza, encobriu o goleiro e sagra uma virada histórica no MorumBIS, e o Estádio veio a baixo, a torcida são-paulina foi a loucura. Mas como aquele ditado famoso “O futebol é uma caixinha de surpresas”, aos 97 minutos de jogo, quando a torcida mandante já estava com o grito de vitória saindo de suas gargantas, o Rb Bragantino consegue achar uma última chance de gol, na qual o camisa 10 Lincoln, efetuou um ótimo cruzamento, que chegou nos pés de Ignacio Laquintana, que apesar de ter sido um pouco “apagado” durante o confronto, não desperdiçou a sua chance e empatou o jogo novamente, sedo uma das últimas ações do duelo antes do seu encerramento.

Como ficam na tabela ?

Com o empate no placar, o São Paulo novamente se manteve na liderança do Grupo D, tendo somado apenas um aos seus 13 conquistados, totalizando 14 pontos conquistados em oito partidas disputadas, estando atrás do vice-líder Novorizontino, que possui 13.

O RB Bragantino também se manteve na liderança do seu grupo, no caso o C, e a equipe de Bragança Paulista soma até o momento 15 pontos em 9 partidas disputadas, estando à frente por apenas um ponto do segundo colocado, Mirassol, que possui 14 pontos até o momento.

Próximos Compromissos

O São Paulo volta aos gramados apenas no próximo domingo (25), em que terá de ir com destino a Campinas pela segunda vez neste mês, porém, desta vez para enfrentar a equipe do Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ás 18h. O duelo é válido pela 10a Rodada do Paulistão 2024, que já vai caminhando para os jogos finais da fase de grupos.

Já a equipe do Massa Bruta, terá um confronto importantíssimo para o decorrer da temporada, em que enfrentará o Rionegro Aguilas, pela Pré-Libertadores 2024. O jogo será realizado no Estádio Atanasio Girardot, na cidade de Medellín, na Colombia.