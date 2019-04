Resultado River-PI x Vitória na Copa do Nordeste 2017 (2-3)

Primeiro confronto entre as equipes válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2017. Jogo disputado no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI, às 19h15 desta quarta-feira (29).

O segundo e decisivo confronto das quartas de final do Nordestão será realizado às 16 horas do próximo sábado (1º), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA.

Com o resultado, o Leão da Barra segue no torneio regional se empatar ou até perder por um gol de diferença, desde que o revés seja por 2 a 1. O Galo Carijó, por outro lado, precisa vencer por dois gols de vantagem. Triunfo por um gol acima de 4 a 3 garante a classificação aos piauienses. A disputa será levada às penalidades máximas se o River vencer por 3 a 2.

50' FIM DE JOGO EM TERESINA!

Em um jogo bastante movimentado no Lindolfo Monteiro, o Vitória vence o River por 3 a 2 e sai na frente em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Nordeste!

49' Mais um minuto de acréscimo.

48' Gabriel Gonçalves sente cãibras e recebe atendimento médico no gramado do Lindolfinho.

47' David cruza e a defesa do River manda para a linha de fundo. Escanteio para o Vitória.

47' INACREDITÁVEL! Paulinho avançou sozinho, ficou frente a frente com o goleiro Leandro Silva e mandou por cima do arqueiro, mas a bola foi para fora. Excelente chance de aumentar a vantagem do Vitória no confronto.

46' River tenta pressionar nos minutos finais na esperança de buscar um heroico empate.

45' Quatro minutos de acréscimo.

43' Árbitro assistente entrega uma garrafa com água ao árbitro da partida. Possivelmente objeto atirado em campo vai ser relatado na súmula. A ver o que acontece.

42' Fred isola cobrança de falta e a bola quase sai do Estádio Lindolfo Monteiro.

40' CARTÃO AMARELO! Fernando Miguel, goleiro do Vitória, por retardar o jogo.

39' ALTERAÇÃO NO VITÓRIA! Sai Kieza e entra André Lima.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RIVER!

Negueba entrou para marcar e manter as esperanças de um bom resultado ao River. Em rápido ataque do Galo Carijó, o jogador finaliza fraco, mas o goleiro Fernando Miguel não chega a tempo e a bola entra de mansinho no gol. Diminui o mandante!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

Paulinho escapa e toca para Kieza. O centroavante faz bela jogada individual, limpou a marcação e tocou para David mandar para o gol vazio.

32' ALTERAÇÃO NO VITÓRIA! Sai Gabriel Xavier e entra Paulinho.

ALTERAÇÃO NO RIVER! Sai Tety e entra Negueba.

27' ALTERAÇÃO NO VITÓRIA! Sai Cleiton Xavier e entra Jhemerson.

Revelado nas categorias de base, Jhemerson foi panfleteiro, vendedor de bombons nas ruas de Salvador e tenta melhorar de vida como jogador do Vitória.

26' Meia do Vitória, Cleiton Xavier recebe atendimento médico no gramado.

26' ALTERAÇÃO NO RIVER! Sai André Luiz e entra Cléber Lucas.

24' Enfim, o River volta a chegar com perigo. Depois de escanteio, Júnior Paraíba domina, gira e chuta fraco. Fernando Miguel defende.

20' Vitória controla o jogo. River não consegue reagir, torcida em silêncio. Baianos em situação bastante favorável no momento.

16' ALTERAÇÃO NO RIVER! Sai Rodrigo Tiuí e entra Júnior Paraíba.

14' River sentiu o gol. Equipe da casa não consegue trocar passes depois do meio de campo. Vitória tem total facilidade para aproveitar as brechas adversárias e perde consecutivas chances.

11' QUASE O TERCEIRO! Após bola alçada na área em cobrança de falta, a defesa do River afasta mal e Kieza emenda de voleio. Mas o chute sai fraco e vai para fora.

11' CARTÃO AMARELO! Humberto, volante do River.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

David cruza de maneira precisa e Alan Costa aproveita espaço na zaga para cabecear sozinho, no contrapé do goleiro Leandro Silva. Leão da Barra volta a ter vantagem e fica na frente do marcador mais uma vez.

7' Humberto volta ao jogo. River volta a ter 11 atletas.

7' Viola cobra falta e a bola desvia em Kieza. Escanteio para o River. Na cobrança, Alan Costa afastou sem sustos.

5' Humberto disputa com Geferson no alto e fica caído no gramado. Atendimento médico entra com rapidez no campo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO LINDOLFO MONTEIRO!

Em um jogo bem movimentado, River e Vitória empatam em 1 a 1. O Leão da Barra abriu o marcador com Kieza, mas Oscar Brizuela igualou o marcador em seguida.

45' Dois minutos de acréscimo.

44' Gabriel Xavier cobra escanteio para David. O atacante devolve para o meia, mas a defesa piauiense mandou para a lateral.

43' SALVA LEANDRO SILVA! Kieza bate cruzado e o arqueiro do River se estica todo para defender com a ponta dos dedos e colocar para fora. Novo escanteio para o Vitória.

42' Wesley cobra falta e a defesa do Vitória afasta mal. Na sobra, Humberto também não finaliza bem e a bola vai mansamente para fora.

41' CARTÃO AMARELO! Geferson, lateral-esquerdo do Vitória. Tem falta para o River.

39' Willian Farias tenta acionar David em ótimo lançamento veloz, mas a bola foi forte demais e Leandro Silva chegou primeiro e ficou com a posse da pelota.

39' Viola tocou para André Luiz, e o meia arrisca. Fernando Miguel defende sem problemas.

38' Gabriel Xavier alça bola na área em novo escanteio, Fred desvia para o meio, mas a defesa do Galo afasta.

37' Gabriel Xavier cobra escanteio e Cleiton Xavier cabeceia. A bola desvia na defesa riverina e passa muito perto da trave. Novo escanteio para o Vitória.

36' David faz boa jogada individual, traz a bola para o meio e arrisca na linha da grande área. Leandro Silva espalma para a linha de fundo!

31' QUASE VITÓRIA! José Welison inverte jogo e aciona Patric na área. O lateral cruza rasteiro e Kieza finaliza. Excelente defesa do goleiro Leandro Silva para evitar o segundo gol rubro-negro.

30' Viola arrisca e Fernando Miguel defende sem sustos.

25' Chuva de cartões amarelos. Pelo Vitória, o meia Cleiton Xavier e o atacante David. Pelo River, o goleiro Leandro Silva e o zagueiro Oscar Brizuela.

FECHA O TEMPO EM TERESINA! CENAS LAMENTÁVEIS! Confusão generalizada. Atletas, treinadores, reservas e toda a arbitragem entra em campo.

21' Boa trama de ataque. Viola é acionado no canto direito de ataque e bate cruzado. A bola passa perto.

15' Tety isolou e mandou muito longe da meta defendida por Fernando Miguel.

14' Falta perigosa para o River. Bola na intermediária e a torcida incentiva os donos da casa.

12' Agora é a vez do trio ofensivo do River pressionar a saída de bola baiana. Defesa do Leão não consegue trocar passes e tenta sair do perigo pelo alto.

10' Volante do Vitória, Willian Farias recebe atendimento médico no gramado do Lindolfo Monteiro.

9' Wesley recebeu de frente para o gol, mas finalizou mal.

8' Jogo muito movimentado em Teresina. Na primeira chegada ofensiva de cada equipe, as redes foram balançadas. Jogo promete no Piauí!

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RIVER!

Após cobrança de escanteio, Osmar fica com a sobra e cruza. O zagueiro Oscar Brizuela cabeceia do jeito certo e impede que o goleiro Fernando Miguel defenda. Empate em Teresina! Festa do Galo Carijó!

4' Vitória tenta pressionar na saída de bola do adversário. Lançamentos pelo alto são utilizados pelo River para sair do campo de defesa.

Foi o quarto gol do centroavante baiano na Copa do Nordeste. É o artilheiro rubro-negro.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

Acionado em contra-ataque, Kieza deixa Oscar Brizuela para trás e chuta forte, sem chances de defesa para Leandro. Leão da Barra na frente em Teresina!

Escanteio para o Vitória com 20 segundos de jogo. Bola alçada na área e Leandro afastou.

COMEÇA O JOGO EM TERESINA!

Hino nacional brasileiro executado nesse instante.

Trio de arbitragem e equipes entram no gramado do Lindolfinho neste momento!

Estádio Lindolfo Monteiro lotado. Quase que todos os 5 mil ingressos foram vendidos. Caldeirão em Teresina!

VITÓRIA ESCALADO! Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Fred e Geferson; Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier; David e Kieza. Técnico: Argel Fucks.

RIVER ESCALADO! Leandro Silva; Rossales, Oscar Brizuela, Gabriel Gonçalves e Wesley; André Luiz, Humberto e Osmar; Rodrigo Tiuí, Tety e Viola. Técnico: Eduardo Húngaro.

O duelo será realizado às 19h15 desta quarta-feira (29), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI. Expectativa de ótimo público no segundo palco esportivo mais utilizado na capital piauiense. Embora o Albertão seja a maior praça do estado, o Lindolfinho, como é carinhosamente chamado, recebeu ares de alçapão por parte do Galo Carijó.

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Fique atento a todos os detalhes do primeiro confronto entre River x Vitória ao vivo, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2017. Fique conosco!

"Foram três semanas e meia praticamente recuperando. Um pouco mais demorado que o previsto. Poderia ter sido um pouco pior, mas, graças a Deus, foi só um trauma mesmo no joelho. Trabalhei durante esse período, não fiquei totalmente parado. Eu conseguia fazer alguns exercícios na academia, só não conseguia treinar com o grupo. Trabalho físico também. Então fico feliz por estar voltando. Sei da responsabilidade, da importância do jogo para nós. Principalmente para o clube. Então a gente sabe da responsabilidade, da dificuldade que vai ser jogar fora de casa. Depois, no sábado, já é a oportunidade de decidir em casa. Talvez não esteja 100% fisicamente, um pouquinho abaixo, mas é normal. A gente só vai condicionando com ritmo de jogo", disse o zagueiro.

Os desfalques são Dátolo e Pisculichi, ambos vetados pelo departamento médico. A novidade fica por conta do retorno do zagueiro Fred. Após três semanas e meia ausente dos gramados por conta de um trauma no joelho e um incômodo na panturrilha, o zagueiro Fred voltou a ser relacionado e volta à titularidade nesta quarta-feira (29).

O Vitória não usou o mistério e definiu antecipadamente o time que entra em campo nesta noite no Estádio Lindolfo Monteiro. Os comandados de Argel Fucks realizaram atividades táticas para finalizar a preparação rubro-negra. Ao todo, 19 atletas foram relacionados para o jogo no Piauí.

"É importante criar um ambiente de alegria e de leveza nesses minutos que antecedem o jogo. A gente inseriu esses detalhes que a gente acumulou nessa nossa experiência no futebol, e cria uma competitividade com eles. São jogadores equivalentes. O casamento do Gabriel com Oscar ficou melhor, além do Gabriel ter história no clube e entra na briga para disputar a posição de verdade na equipe. Quando cheguei ele estava no final da fila. André tem melhor passe, mas talvez não tenha a dinâmica de marcação que o Amorim tem. Essas trocas têm o que a gente imagina para enfrentar o Vitória", explicou o técnico Eduardo Húngaro

Os desfalques dos piauienses são o zagueiro Caíque e o volante Amorim. Os dois estão suspensos. Gabriel e André Luiz possivelmente serão os substitutos. Dentre os 22 jogadores relacionados, as outras novidades foram o volante Fabiano, recém-contratado, e o atacante Sharles, oriundo recentemente das categorias de base do clube.

O River encerrou a preparação para o duelo inédito nas quartas de final com tranquilidade e descontração. O técnico Eduardo Húngaro promoveu um rachão para deixarem os jogadores mais tranquilos.

O favoritismo do Vitória foi comprovado na primeira fase do torneio regional. O Leão da Barra somou 13 pontos e não teve a liderança do grupo E ameaçada em nenhum instante. Os baianos venceram quatro partidas, empataram uma e perderam outra. Foram dez tentos assinalados e sete sofridos.

Na fase de grupos, o Galo Carijó venceu quatro jogos, empatou um e perdeu outro. Marcou oito gols e sofreu quatro, com aproveitamento de 72%.

A campanha do River-PI na fase de grupos da Copa do Nordeste foi surpreendente. O time piauiense terminou como segundo colocado do grupo C, com 13 pontos ganhos, empatado com o Sport em pontuação, mas com menor saldo de gols que o time pernambucano. Dentre os segundos colocados, foi o melhor time.