Volante Zé Welison destaca necessidade de triunfos do Vitória: "Não podemos mais errar"

O Vitória mais uma vez não conseguiu sair com um triunfo do Barradão, na tarde deste domingo (29) o rubro-negro baiano manteve a sequência negativa em seus domínios após empatar por 1 a 1 com o Atlético-GO, atual lanterna do Brasileirão.

Após levar o gol aos dez minutos do primeiro tempo, o Vitória só conseguiu reagir na segunda etapa, e para isso contou com a volta de uma figura importante revelada na própria base do clube. O volante José Welison retornou em grande estilo aos gramados, marcando o gol que evitou o que seria mais uma derrota dentro do Barradão, ele retorna ao time após se recuperar de uma grave lesão no joelho direito, sofrida em Abril, ainda no campeonato baiano. Diante da situação na tabela, e com um pênalti desperdiçado por Santiago Tréllez, o resultado da partida não pôde ser considerado bom. O próprio volante comentou as necessidades que o Vitória precisa para escapar da zona de rebaixamento.

"Temos que resolver isso aí o mais rápido possível, não dá mais pra gente estar errando já na reta final do Brasileiro. O campeonato é difícil mas temos que evoluir, precisamos vencer para subir na tabela. Não podemos mais errar", afirmou o volante.

Outro jogador que comentou a atual situação da equipe no Brasileirão foi o lateral esquerdo Juninho. Após a partida, o lateral não conseguiu explicar a oscilação do Vitória quando joga dentro de casa.

"Não sei. Não consigo dizer, estou aqui todo dia trabalhando. Tivemos a situação de vencer a partida, trabalhamos para isso, mas não aproveitamos. Um erro da arbitragem no início do jogo, foi impedimento, compromete nosso esquema de jogo. Sair perdendo muda muita coisa. Nós nos preparamos para qualquer situação, aconteceu de sair atrás, tivemos controle, intensidade. Infelizmente não conseguimos virar. Fica à vontade, a garra dentro de campo. Próximo jogo podemos vencer fora de casa. Estamos na briga para permanecer na Série A", comentou Juninho.

Com este empate, o Vitória agora soma 34 pontos, ocupando a 19ª colocação na tabela. O próximo jogo será contra o Vasco da Gama, no estádio do Maracanã, no próximo domingo (5), às 18 horas (horário de Salvador).