Oficializado, zagueiro Cléber Reis comemora chegada ao Paraná: "Tomei a decisão certa"

Eliminado do Campeonato Paranaense, o Paraná se prepara para o Campeonato Brasileiro. Depois de anunciar as contratações de Caio Henrique, Luan Viana e Léo Itaperuna, o Tricolor da Vila oficializou o já especulado zagueiro Cléber Reis, que vem do Santos por empréstimo até o fim da temporada. Nos próximos dias, outros reforços devem ser anunciados, faltando só exames médicos para serem confirmados.

Cléber, que chegou a jogar pelo Hamburgo, na Alemanha, chegou ao Santos com status de titular, mas não conseguiu cumprir essa escrita. Foi emprestado ao Coritiba ano passado e jogou relativamente bem, fazendo com que ele voltasse com esperanças de jogar no Peixe. Mas a expectativa foi frustrada, já que Jair Oliveira pouco utilizou o zagueiro. Empolgado com a oportunidade, ele elogiou o Paraná.

"Estou muito feliz com a oportunidade. Recebi ótimas referências do Paraná Clube e chego para ajudar. Acredito que faremos um grande Brasileirão. Falaram que o clube é maravilhoso. Um bom lugar para se trabalhar. Tomei a decisão certa", ressaltou. "Chego para agregar. Sou um jogador de grupo e tenho certeza que o Paraná está montando um elenco competitivo para fazer bonito nesta volta à Série A", concluiu.

O zagueiro irá se juntar a Charles, Márcio, Neris e Rayan, que participaram da campanha no estadual. Os defensores paranistas foram bem no segundo turno, mas deixaram a desejar na primeira parte da competição.