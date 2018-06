CSA suporta pressão do Paysandu, empata sem gols fora de casa e segue no G-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2018, disputada no Estádio da Curuzu, em Belém/PA

Finalizações não faltaram. Chances perigosas de gol, também não. Mas o placar não foi movimentado no duelo entre Paysandu x CSA. O jogo foi realizado na noite deste sábado (16), no Estádio da Curuzu, em Belém/PA, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2018. Os donos da casa estiveram muito mais presentes no ataque, com uma formação mais ofensiva, mas não funcionou. Por outro lado, os visitantes mantiveram a estratégia de fortalecer a marcação e saíram com um ponto importante do Norte do Brasil.

Embora jogasse fora de casa, os alagoanos tiveram a primeira boa oportunidade de abrir o placar. Aos seis minutos, Niltinho recebeu dentro da área e chutou rasteiro. O goleiro Renan Rocha deu rebote e Daniel Costa não aproveitou. Aos poucos, os paraenses começavam a invadir o campo ofensivo e dominar a partida. O primeiro lance de ataque foi de Cassiano, aos dez minutos. O atacante recebeu passe de Dionatã, mas arriscou fraco, o que facilitou a defesa de Mota. Depois, foi a vez do próprio Dionatã tentar balançar as redes em um ótimo chute, mas o arqueiro azulino fez providencial defesa. Os visitantes tentavam incomodar após lançamentos longos e cruzamentos. Não deu certo. Restou a bola parada. Daniel Costa cobrou falta de longe com força, mas Renan Rocha caiu para fazer a defesa.

Fernando Torres/Paysandu

No segundo tempo, o técnico Dado Cavalcanti promoveu a entrada de Pedro Carmona no meio de campo com o objetivo de deixar o Paysandu ainda mais veloz no ataque. A estratégia resultou em uma maior presença do time bicolor na área adversária, o que resultou em um aumento considerável na quantidade de finalizações. O CSA tinha dificuldades em construir as jogadas na frente e, por isso, incomodou pouco.

O Papão teve a chance de abrir vantagem em dois lances consecutivos. No primeiro, Dionatã alçou bola na área, Mota saiu mal e Leandro Costa evitou o gol. Na jogada seguinte, Pedro Carmona cruzou, o goleiro azulino falhou mais uma vez, mas Diego Ivo não aproveitou. Com o tempo, os paraenses tentaram encurralar ainda mais o oponente, mas encontravam dificuldades em furar o bloqueio. Pela ineficiência ofensiva dos dois times, o zero não saiu do placar.

Com o resultado, as equipes acumulam três jogos sem vitória. O Papão da Curuzu sofre mais com a instabilidade e ocupa a oitava posição, com 16 pontos ganhos. O Azulão do Mutange caiu duas posições na tabela de classificação, mas permaneceu dentro do G-4, com 20 pontos, na quarta colocação. As equipes voltam a entrar em campo no decorrer desta semana. O CSA encara a Ponte Preta na próxima terça-feira (19), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP. Por sua vez, o Paysandu mede forças contra o CRB, às 21 horas do sábado (23), no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL.