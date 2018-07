André Lima sobre retorno do Vitória ao Brasileirão após Copa: "Reiniciar com pé direito”

O Vitória está em contagem regressiva para voltar a jogar pela Série A. Após pouco mais de um mês de apenas treinos por causa da pausa do campeonato em virtude da Copa do Mundo, o rubro-negro se prepara para voltar a entrar em campo. A ocasião está marcada para quarta-feira às 21h contra o Paraná, no Barradão.

A volta anima bastante o atacante André Lima. Para o centroavante, o período foi bastante proveitoso para o Vitória, uma vez que o time teve a oportunidade de recuperar o plantel fisicamente e se reforçar com a contratação de novos atletas.

"Expectativa é grande. Depois dessa parada da Copa, podemos fazer novas contratações, descansar a mente, ajeitar algumas coisas que tinham que ser ajeitadas. Todo mundo está 100% fisicamente, psicologicamente, preparado para essa volta. Esperamos que possamos reiniciar com pé direito", afirmou o atacante.

Com as contratações feitas durante a período, André Lima ganhou concorrência. Antes da parada da Copa, o centroavante era o único jogador da função à disposição do treinador Vagner Mancini, visto que Denilson estava afastado para negociar com o Atlético-MG e Jonatas Belusso realizava tratamento médico. Agora, o elenco tem Bruno Gomes e Walter Bou, que ainda precisam de regularização para poder estrear.

Segundo André Lima, a chegada de reforços é importante para que o time suba de produção dentro da Série A. O Vitória está na 16ª colocação da tabela de classificação, com 12 pontos.

"É um processo natural. Toda grande equipe que quer chegar em algum lugar tem que contratar. O Vitória não foi diferente. Na verdade, é mais uma adaptação de quem chega do que propriamente minha. A gente tenta ajudar dentro do possível, com o que a gente pode ajudar. Mas a linguagem do futebol é uma só. Então não tem muito o que fazer", disse o atacante, que tem oito gols marcados na temporada.

Além de Bou, que realizou exames, mas ainda não foi anunciado oficialmente, e Bruno Gomes, o Vitória oficializou outros cinco reforços para a sequência de 2018: Arouca, Erick, Ruan Renato, Marcelo Meli e Marcelo Benítez. O goleiro João Gabriel treina no clube, mas não foi apresentado. Mais reforços podem desembarcar em Salvador nos próximos dias.