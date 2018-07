Micale defende Caio Henrique após falha de zagueiro do Paraná

Apesar da boa atuação, o Paraná perdeu para o Atlético-MG por 2×0, na noite desta quarta-feira (25), na Arena Independência, por conta de falhas individuais. A equipe de Rogério Micale até teve volume de jogo e dominou a partida em alguns momentos, mas o goleiro Victor estava em noite inspirada, e frustrou os planos tricolores de ganhar a primeira partida fora de casa. Micale enxergou uma falha da arbitragem no lance que originou o primeiro gol do galo. "Ao meu modo de ver, não foi falta no lance que originou o gol”, disse. Na jogada em questão, o lateral Mansur dividiu a bola com Chará e o árbitro Leandro Vuaden apitou a falta que originou o gol atleticano.



O comandante tricolor também comentou a falha do zagueiro Caio Henrique, que deu um presente para Elias marcar o segundo gol da partida.



“Erros acontecem. O Paraná é a segunda equipe mais jovem do Brasileirão. Esse tipo de situação acontece. A gente tem que dar força. Temos que ver onde foi o erro para tentar corrigir. A gente precisa muito do Caio. Outros já erraram. Todos estão sujeitos a erros”, apontou.



Apesar do resultado ruim, com falhas individuais e, segundo o técnico, erros da arbitragem, Micale viu o jogo com bons olhos e elogiou a equipe.



''Tivemos 21 finalizações contra seis do Galo. Claro, eles foram lá e fizeram, mérito para eles, mas saio daqui com o sentimento que poderíamos ter colhido um melhor resultado. O Victor foi o melhor em campo, na minha opinião. Tivemos o controle das ações”, destacou.



O Paraná volta a campo para tentar fugir na zona de rebaixamento e buscando sua primeira vitória fora de casa, contra o Palmeiras, no próximo domingo (29), às 11h, no Allianz Parque, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.