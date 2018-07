Decisivo, goleiro Renan Rocha comemora vitória do Paysandu: "Feliz por ter ajudado"

O Paysandu quebrou um longo jejum de oito jogos ao vencer o Guarani por 1 a 0, na noite desta terça-feira (24), pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Responsável por pelo menos 3 grandes defesas, sendo que a principal aconteceu nos acréscimos, em um cabeceio de Marcão em que o goleiro Renan Rocha defendeu no chão. No rebote, Rafael Longuine chutou por cima. O arqueiro foi eleito o melhor jogador em campo pela torcida e imprensa local.

"Fiquei muito feliz em poder ter ajudado diretamente para essa vitória, vínhamos fazendo bons jogos e a vitória não acontecia, mas ontem fomos muito bem defensivamente e seguramos essa vitória junto da nossa torcida. Temos mais um jogo dentro de casa na sequência, e sabemos que se vencermos, encostamos no G-4, se quisermos sonhar com o acesso temos de ter essa sequência de vitórias", disse Renan Rocha, goleiro do Paysandu.

Mike, aos 15 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida no Estádio da Curuzu. Esta foi a primeira vitória do Papão sob o comando do técnico Guilherme Alves, o deixando com 21 pontos, em 13º lugar na tabela.

Renan Rocha finaliza falando sobre a expectativa para a próxima partida, diante do Figueirense.

"Em casa não podemos perder mais pontos, vamos buscar a vitória do início ao fim, espero conseguirmos a vitória para o nosso torcedor em homenagem ao dia dos 100 anos do nosso estádio Curuzu", finalizou.

No final de semana já acontece a 18.ª rodada e o Papão vai atuar em casa. O Paysandu vai receber o Figueirense, sexta-feira, às 21h30.