Fim da espera: Vitória anuncia Carpegiani como novo treinador

A terceira passagem de Paulo Cesar Carpegiani no Vitória está oficializada. Havia a promessa de que o clube anunciaria seu novo treinador ás 13h da tarde, especulou-se Marcelo Chamusca e Eduardo Baptista, mas foi mesmo Carpegiani o anunciado. E antes do prazo estipulado. Ainda estava no meio da manhã quando o clube em seus canais oficiais deu a noticia do retorno do gaúcho de Erechim para o rubro-negro. O contrato com o técnico vai até o final do Campeonato Brasileiro.

Missão difícil

É o que terá Carpergiani no comando do Leão da Barra. O time está a apenas um ponto da zona do rebaixamento e tem a pior defesa do campeonato com números que assustam. Em 18 jogos, foram 36 gols sofridos. O ataque tem números melhores, mas é constantemente criticado por não ter criatividade. O desafio, porém, é íntimo para o técnico. Foi em situação semelhante que no ano passado ele assumiu o Bahia. Tendo sucesso. O tricolor acabou 2017 sem grandes sustos.

Conhecido por não ser adepto aos Campeonatos Estaduais, Carpergiani assumiu empreitada diferente no primeiro semestre desse ano: o de coordenador técnico do Flamengo. Acabaria no final improvisado como treinador e demitido. Propriamente em março. E até então estava sem vínculo algum clube.

Paulo Cesar Carpegiani chegará em Salvador na noite desta terça (14), e trará em sua companhia o auxiliar e filho Rodrigo Carpegiani. Como um dos trunfos para a escolha da diretoria, pesou também o fato de "Carpa" conhecer a casa. Foi treinador do Vitória em 2009, ganhando o título estadual. E também em 2012, quando participou da campanha que devolveria o clube a Serie A do Brasileirão.

Somando-se as duas passagens, são 59 jogos, 30 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. Aproveitamento positivo de 58%. Algo, por sinal, citado no site oficial dos rubro-negros.