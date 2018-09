Carpegiani exalta sistema defensivo do Vitória após empate sem gols com o Fluminense

O empate sem gols com o Fluminense, nesta quinta-feira (6), no Maracanã, deu ao Vitória alguns pontos positivos a serem comemorados pelo técnico Paulo César Carpegiani. O Leão chegou ao seu terceiro jogo seguido sem derrotas na competição. Antes, havia vencido Atlético-MG e América-MG. Mesmo com uma atuação abaixo do esperado no Rio, o ponto conquistado fora de casa, na visão do treinador, foi importante para a sequência do Vitória no Brasileirão.

''Não tenho muito o que dizer. Jogo 0 a 0 é difícil você explicar. Nossa equipe sentiu muita dificuldade, principalmente de frente, apesar de estar com dois jogadores de frente, jogadores goleadores. Encontramos dificuldades normais enfrentando um Fluminense que tentou buscar, mas encontrou uma equipe bem postada, defensivamente foi muito segura. Nós não valorizamos a posse se bola e, quando não valorizar a posse de bola, tem dificuldade pra articular. Valorizo o ponto que ganhamos, mas não tem muito o que explicar'', disse.

Além disso, o Vitória também chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols. A última vez que o Leão havia sido vazado foi na derrota para o Flamengo, no Maracanã. O comandante, então, celebrou a evolução defensiva da equipe.

''É importantíssimo. Isso que levamos do jogo de hoje. A equipe vem se comportando bem defensivamente, encontramos uma qualidade boa, defensivamente tem se comportado direito. Consolo que nós temos é que a equipe está muito bem na parte defensiva, está bem, está firme, mas para vencer temos que impor nosso ritmo. Não me contento com empate, mas tenho que dar passo atrás e reconhecer que a equipe se comportou bem defensivamente. Sobre o aspecto anímico, que é motivação, entusiasmo, é muito bom para a equipe, que vinha sofrendo muitos gols e dá segurança, não perde jogos, isso vai formando solidez. Temos que em casa buscar o resultado.''

Por fim, Carpergiani comentou sobre a mudança de comportamento do Vitória.

''No futebol, você começa por trás. Tem que ter segurança. Quando cheguei, a gente viu os números, e os números que mandam no futebol. Contra o Palmeiras a equipe não produziu, contra o Flamengo já melhoramos, mesmo na derrota. As duas vitórias vieram com entusiasmo e hoje o empate com o Fluminense. Tem que valorizar esse ponto e melhorar a parte técnica. Não adianta ter uma equipe segurança, tem que ter essa agressividade'', encerrou.

O Leão volta a campo no próximo domingo (9), quando irá enfrentar mais um carioca: o Vasco, às 19h, no Barradão.