 João Burse lamenta empate do Vitória no clássico contra Bahia: ''Faltou mais concentração''

Depois do Vitória empatar no Barradão contra o Bahia, o técnico João Burse concedeu entrevista coletiva e falou sobre o sentimento que o resultado do jogo deixa para o rubronegro.

"Nos deixa chateado. Um jogo até os 30 que fizemos um bom jogo... criamos boas chances, mas tomamos dois gols de bola parada. Faltou um pouco mais de concentração. Algumas coisas não podem acontecer, principalmente nessa situação que estamos".

Em situação delicada na tabela o Vitória vai passar mais uma rodada no Z4. Burse foi questionado sobre a postura dos atletas dentro de campo no jogo de hoje, perguntado sobre a diferença dele para Carpegiani desconversou.

"Não gosto de fazer comparações. Fico feliz que o que eles treinaram (jogadores) durante a semana passaram para dentro de campo. Falei para eles, durante toda a preparação, que todo jogo é uma final. Hoje não foi diferente", disse o técnico.

O próximo jogo do Vitória pela série A acontece na quarta-feira em Recife contra o Sport na Ilha do Retiro, a partida será as 21h45 pelo horário de Brasília. O Vitória tem 35 pontos e o resultado do jogo contra o Sport que nesse momento tem 37 pontos será uma final que pode definir a situação do time baiano no Brasileirão.