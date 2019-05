Cuiabá recebe Paraná na Arena Pantanal pela terceira rodada da Série B

Cuiabá e Paraná se enfrenta na noite deste sábado (11), às 19, na Arena Pantanal, em jogo válido pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Enquanto a equipe da casa tenta manter o 100% de aproveitamento na competição, com duas vitórias em duas rodadas, o Paraná tenta manter a regularidade para buscar ao menos um ponto fora de casa.

Dourado tenta manter invencibilidade dentro de casa em 2019

Já fazem sete meses desde a última derrota do Cuiabá na Arena Pantanal, quando perdeu para o Operário-PR, por 1 a 0, na final da Série C. Desde então, são 15 partidas sem perder diante de seu torcedor, 14 pelo Campeonato Mato-grossense e uma pela Série B deste ano.



Para manter o bom retrospecto, o técnico Itamar Schulle deve ter o retorno do meia Eduardo Ramos, que está sem jogar desde a segunda partida da semifinal do estadual por conta de entorse no tornozelo, e também do zagueiro Douglas Mendes, que ainda não jogou pela Série B. Jean Patrick, que está com dores musculares, e Jonas, que se recupera de uma forte gripe, devem ser desfalques. Quem está descartado é o meia argentino Escudero, que tem problemas na coxa e sequer foi relacionado para a partida.



"Escudero é um jogador que é muito sério, muito dedicado no que ele faz, ele é tão dedicado no trabalho, como também é dedicado nos horários que ele tem que cumprir no tratamento", disse Schulle.



O Cuiabá deve jogar com: Victor Souza; Toty, Ednei, Edson Borges e Danilo; Jean Patrick, Alá, Marino e Felipe Marques; Matheus Pato e Todinho.



Matheus Costa acredita que jogo será um "grande teste"



O comandante do Paraná encara a partida deste sábado como uma oportunidade de colocar seu elenco à prova. Com uma vitória, sua equipe pode chegar a sete pontos e entrar para o G4, porém uma derrota pode colocá-la em situação complicada na tabela.



"Dentro do nosso planejado, claro que queríamos conquistar a vitória na estreia, mas acabamos pontuando, isso é muito importante fora de casa, assim como fazer os três pontos em casa. A gente pega, agora, um adversário que está com 100%. É uma grande prova para nós realmente de como estamos na competição", disse.



Uma vitória também significaria passar o próprio Cuiabá na tabela, que vem demonstrando ser um forte candidato ao acesso.



"Vamos enfrentar um adversário que sabemos da sua força dentro de casa, que vem em um momento positivo, com um histórico recente muito positivo e que tem uma sequência de trabalho com o Itamar . Vai ser um grande teste para nós. Vai ser um bom espetáculo para vermos o que podemos esperar neste início de competição", completou.



Quanto a escalação, Matheus não deu indícios, mas a julgar pelos últimos jogos, o tricolor paranista deve jogar com: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Eduardo Bauermann e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui e Matheus Anjos (João Pedro); Alesson, Ramon e Jenison.