Everton Sena e Neto Baiano lamentam fase do Vitória: "Muito triste"

Na noite desta terça (11), o Vitória foi a São Paulo enfrentar a equipe do Oeste, e mais uma vez saiu derrotado. O rubro-negro baiano segue sofrendo com a má fase e viu o time da casa vencer o jogo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Zé Ivaldo (contra), Bruno Gonçalves e Roberto.

Amargando a última posição e contendo apenas quatro pontos, 19 gols sofridos em apenas oito jogos disputados, o Vitória voltou a não apresentar um bom futebol jogado e após a derrota poucos jogadores aceitaram falar. O zagueiro Everton Sena analisou a partida e o momento da equipe na série B.

“Tristeza! Levantar a cabeça, só está na oitava rodada. Ficamos tristes porque não queríamos de jeito nenhum estar nessa situação, mas infelizmente a gente se encontra. Temos força, queremos e cremos que vamos sair dessa situação.”

Um dos mais experientes do grupo, Neto Baiano também lamentou a fase do Vitória e comentou sobre as críticas recebidas.

“Muito triste, o Vitória não merece isso. As coisas não estão acontecendo no campo, temos que trabalhar calados e aceitar as cobranças. Sou o líder do grupo, então se tiver um responsável dentro de campo sou eu, tenho que passar essa experiencia para os mais novos e isso não está acontecendo.”

Com a parada para a Copa América, o Vitória terá um bom tempo para se reorganizar e buscar a melhoria na série B. O Leão enfrenta em casa, a equipe do Cuiabá, no dia 13 de julho. Já o Oeste, joga conta a Ponte Preta no mesmo dia.