Matheus Costa fala em resultado justo após empate do Paraná contra o Vila Nova

O Paraná garantiu apenas um ponto no empate por 1 a 1 contra o Vila Nova na noite desta sexta-feira (30), no Durival Britto, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro.

O técnico Matheus Costa falou em entrevista coletiva sobre os lances que originaram os dois gols no primeiro tempo e as principais dificuldades da equipe.

"Jogo de momentos distintos. Iniciamos muito bem, fizemos o gol logo no início. Procuramos manter a posse de bola para ter o controle de jogo e, pós isso, o Vila começou a criar oportunidades, impuseram ritmo de jogo e a gente encontrou dificuldade em encaixe de marcação. Abrimos muito o corredor central preocupando pelos lados e não diminuímos o jogo por dentro."

"Nós sentimos o gol. Tivemos alguns momentos para permanecer com a bola, talvez até criando oportunidades em contra-ataques para fazer o 2 a 0 mas depois o Vila Nova gostou do jogo, empatou, teve chances de virar o placar e no segundo tempo muito equilibrado, muita disputa e briga. Final de jogo com pressão total nossa e com grande volume. De modo geral foi um resultado justo".

O treinador também falou sobre a pressão de vencer jogos em casa feita pelos próprios torcedores e a importância de melhorar para o próximo jogo.

"As equipes sofrem uma pressão natural por jogar dentro de casa. Como é uma competição muito equilibrada, todas as equipes tem chances de acesso e isso cria para o torcedor uma obrigação de vencer em casa. A gente sabe da nossa força. Em 2017 aqui foi um ponto muito forte, dificilmente era outro resultado a não ser três pontos. Tem que ter equilibro, mentalmente tem que estabilizar, estar preparado. Agora é reverter essa situação em Maceió e usar a nossa capacidade para buscar esses três pontos perdidos aqui e lá".

O Paraná visita o CRB na próxima quinta-feira (05), às 19h15, no Rei Pelé, pela 21ª rodada.