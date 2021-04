Vitória bate Botafogo-SP e garante permanência na Série B

Nesta terça-feira (27), Vitória e Botafogo-SP fecharam a 37ª rodada, a penúltima do Brasileirão Série B 2020, no Barradão. Precisando dos três pontos para permanecer na Série B, o time baiano fez o dever de casa e, com gol contra de Robson, bateu o adversário por 1 a 0.

O primeiro tempo foi movimentado pelo time da casa, que se lançou mais ao ataque nos 45 minutos iniciais, mas de 12 finalizações, apenas duas foram ao alvo e também parou em duas boas defesas do goleiro Igor. Além disso, teve mais a bola nos pés com 54% de posse.

Na volta do intervalo, o Vitória continuou ditando ritmo na partida e, aos 14, abriu o placar em cobrança de falta de Eduardo, em lance que a bola desviou em Robson, zagueiro adversário, e foi ao fundo das redes, sem possibilidade de defesa. Sendo assim, a jogada decretou o triunfo dos mandantes pelo placar mínimo.

Classificação e próximos compromissos

Com o triunfo, o Vitória eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento à Série C e pulou para 15ª colocação, com 45 pontos, além de rebaixar o Figueirense, o até então concorrente direto. Por outro lado, o Botafogo-SP, que também sofreu com descenso, ocupa penúltima posição, com 34 pontos.

Na última e decisiva rodada da Série B, que será realizada na sexta-feira (29) e às 21h30, o Pantera cumpre tabela contra Operário em casa, enquanto o Leão da Barra visita o Brasil de Pelotas.