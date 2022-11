Com lesões no tornozelo, Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa

A Seleção Brasileira amanheceu com duas preocupações para a sequência da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. Neymar e Danilo deixaram o jogo contra a Sérvia com torção no tornozelo e estão fora dos próximos dois jogos do Brasil.

Por deixarem o campo com o tornozelo inchado, Neymar e Danilo tiveram que passar por reavaliação nesta sexta-feira (25), para saber a gravidade da entorse. Entretanto, ambos iniciaram fisioterapia e são desfalques contra a Suíça na segunda-feira (28) e contra Camarões, na sexta-feira (2).

Durante a partida contra a Sérvia, Neymar foi muito caçado, saindo ainda no fim do segundo tempo, após uma entrada, com o tornozelo inchado e chorando. O lateral-direito, por sua vez, também se machucou na estreia da Copa, mas seguiu em campo até o fim do jogo.

Tite garante Neymar de volta durante a Copa do Mundo

Neymar em atuação contra a Sérvia. Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Antes mesmo de serem reavaliados, o técnico da Seleção Brasileira tratou de dar uma ponta de esperança para os torcedores. Após a partida contra a Sérvia, Tite cravou que Neymar vai disputar a Copa do Mundo.

Entretanto, o craque brasileiro só deve retornar mesmo em um eventual mata-mata. O Brasil é franco favorito para conquistar a Copa e não deve ter sustos para chegar às oitavas de final.

"Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa, tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa", afirmou Tite.

Possíveis substitutos

Como camisa 10 do Brasil, Neymar atua como meia e atacante. Para as posições, Tite tem algumas peças certas que podem substituir o craque. A qualidade certamente não é a mesma, mas o treinador pode optar por um meio um pouco mais marcador, colocando Fred ao lado de Casemiro e adiantando Paquetá.

Outra alternativa seria a entrada de Everton Ribeiro na posição ocupada pelo camisa 10, mantendo a mesma formação da partida contra a Sérvia, apenas com a entrada do jogador do Flamengo. A última seria promover mais um atacante para o time. Assim, as alternativas seriam: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Rodrygo ou até mesmo Pedro, formando um time com quatro atacantes. Contudo, a troca mais provável é a entrada de Fred no meio.

Na defesa, Danilo pode ser facilmente substituído por Daniel Alves, que é lateral-direito de origem e foi chamado por Tite para a Copa do Mundo. Entretanto, o técnico também pode improvisar o zagueiro Éder Militão, que já atuou na posição no último amistoso antes da Copa.