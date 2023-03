Náutico sofre susto, mas vence Ferroviário e se garante na próxima fase da Copa do Nordeste

Jogando no Estádio dos Aflitos, o Náutico recebeu o Ferroviário nesta quarta-feira (22) e venceu por 3 a 2, em duelo válido pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Jael, duas vezes e Kayon, marcaram os gols do Timbu. Kiuan anotou os dois da equipe cearense.

Com o apoio da sua torcida, pressionou desde o ínicio a defesa do Ferroviário. Aos 25, Jael conseguiu finalizar após excelente jogada de Victor Ferraz, abrindo o placar.

O Náutico seguiu tendo total domínio do jogo e aos 42, Jael ‘’O Cruel’’ marca mais uma vez novamente de cabeça, demonstrando toda a superioridade da equipe da casa no primeiro tempo.



No segundo tempo, o Ferroviário voltou melhor do intervalo e deu sinais de que iria deixar o jogo mais pegado e incomodaria, mas as melhores chances seguiam sendo do Náutico. Aos 15, Kayon foi derrubado na área, sendo marcado pênalti. Na cobrança, Souza, cobra com categoria e faz o terceiro gol do Náutico na partida.



Entretanto, a partida que dava sinais de que a vitória da equipe recifense estava pavimentada, começou a seguir outros caminhos. Kiuan, que entrou em campo pela equipe do Ferroviário, acendeu o jogo após fazer dois gols praticamente seguidos, aos 32 e 36 minutos. Seguiram pressionando em busca do empate, mas o jogo terminou com vitória do Náutico por 3 a 2.

Tensão no Jogo



Aos 13 minutos do segundo tempo, em disputa de bola, o lateral-esquerdo Zé Carlos, se chocou de cabeça, caindo desacordado e assustando todos os jogadores que estavam em campo. Foi substituído para entrada de Kiuan, e alguns minutos após sua substituição começou a passar mal, sendo necessária a entrada da ambulância no campo, para levá-lo ao hospital mais próximo e receber um tratamento mais adequado.

Próximos jogos

Ambas equipes estão classificadas para as quartas-de-finais da competição após terminarem em terceiro lugar no seu grupo. A equipe do Náutico visita o ABC, em jogo único, em Natal. Já o Ferroviário fará o clássico contra o Fortaleza,no próximo domingo, em horário ainda não definido.