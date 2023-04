Fluminense domina e vence Athletico pelo Campeonato Brasileiro

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Athletico-PR se enfrentaram na tarde deste sábado (22) no Maracanã. Os cariocas dominaram todo o primeiro tempo e saíram na frente com gol marcado por Lima. No segundo, a equipe ampliou com Nino. O Furacão até tentou, mas não saiu do zero.

Dado como a equipe com o melhor futebol apresentado atualmente, o Fluminense não deixou o Athletico jogar durante o primeiro tempo. Nos 45 iniciais, os paranaenses trouxeram perigo ao gol de Fábio somente no último lance.

Já no segundo tempo, o Furacão se encontrou em campo e passou a jogar, principalmente com a entrada de Rômulo. A partida ficou equilibrada. Ainda assim, os rubro-negros tiveram poucas chances de marcar.

Domínio carioca

Aos quatro minutos, Cano quase abriu o placar. O atacante ficou com a sobra de um cruzamento perto da entrada da área e arriscou de primeira, mas a bola saiu, por pouco.

O Fluminense ficou por quase todos os dez primeiros minutos no campo de ataque. E após uma pressão dos cariocas, pelo lado esquerdo, o gol saiu. Lima aproveitou a sobra do cruzamento de Arias, dominou na entrada da área, arriscou e abriu o placar no Maracanã.

Aos 24, o técnico do Furacão, Paulo Turra, teve outra dor de cabeça. Além do gol, o meia Léo Cittadini sentiu dores e precisou ser substituído, dando lugar para Hugo Moura.

A partida chegava aos 30 e o Athletico ainda não havia dado nenhum chute a gol. O Tricolor, agora com menos intensidade após o primeiro gol, seguiam com o controle da partida.

O Flu chegou a aumentar com André, aos 33, mas o lance foi anulado. Após recuperação de Arias, Keno atrapalha a defesa para que o colombiano faça o passe na entrada da área. Após a ação, André dominou e guardou, mas o juiz anula o lance por impedimento, milimétrico, de Keno.

O Flu teve outras chegadas na reta final com Cano, mas não foram tão eficazes. Ao final, o Athletico conseguiu chegar ao campo de ataque e levantou algumas bolas na área do Fluzão, mas a equipe não conseguiu aproveitar. A unica grande chande dos paranaenses ocorreu no último minuto do primeiro tempo.

Thiago Andrade recebeu lançamento de Pablo, dominou bonito e chutou, mas a bola passou no canto direito de Fábio.

Nino amplia

Na volta do intervalo a partida ficou equilibrada. Se durante o primeiro tempo o Athletico não conseguia chegar ao gol tricolor, o segundo tempo trouxe indícios de que seria diferente.

Aos 12 , Rômulo recebeu na intermediária, girou em cima da defesa e arriscou uma bomba de longe, mas a saiu. Mas aos 20, o Fluzão ampliou com um lindo gol de Nino. Alexsander, após cobrança curta de escanteio, fez o cruzamento na entrada da área e o zagueiro cabeceou bonito, no ângulo, sem chances para Bento defender.

O gol saiu em um momento em que o Athletico equiparava a posse de bola, mas, ainda assim, não criava boas chances.

O VAR chegou a ser acionado aos 30 minutos para analisar um possível lance de pênalti, que o árbitro havia marcado. No lance, supostamente a bola teria tocado na mão de Vitor Mendes após um toque de Pablo, mas na revisão ficou claro que não houve infração.

Na reta final, as duas equipes dividiram os ataques, mas não levaram perigo aos goleiros.

Já nos acréscimos, Madson recebeu bom cruzamento de Vitor Roque e acertou a rede pelo lado de fora. Quase diminuindo para o Furacão. Ao final, a partida ficou bem disputada, mas sem grandes chances.

Calendário e compromissos

Com os três pontos, o Fluminense segue na liderança do Brasileirão, com seis pontos. Já o Athletico-PR fica na nona colocação, com três pontos. A posição da equipe pode mudar conforme os outros jogos da rodada.

O Fluminense joga na terça-feira, 25, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Paysandu. O Fluzão venceu o jogo de ida por 3 a 0. Pelo Brasileiro, joga contra o Fortaleza, no Ceará, no sábado (29).

Já o Athletico recebe o CRB também na terça-feira, também pela Copa do Brasil. No sábado, a equipe encara o Atlético-MG, pelo Brasileirão.